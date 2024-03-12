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Vision Pro商標 華為早就搶先一步註冊

記者林宸誼／綜合報導

蘋果中國官網低調更新眾多配件產品的相容性描述，在其中加入「Apple Vision Pro」的字樣，被不少人當作是蘋果AR／VR頭戴顯示器Vision Pro即將進入中國市場信號。不過「Vision Pro」商標早被華為註冊，Vision Pro能否在中國發售還是未知數。

中國科技媒體《快科技》報導，消息人士表示，Vision Pro這款被蘋果寄予厚望的產品，可能在2024年蘋果全球開發者大會前夕，才會在美國以外的其他國家和地區進行發售，時間點大概在今年5月前後。

不過Vision Pro能否在中國發售仍是未知數，因為華為早在2019年5月16日註冊「Vision Pro」商標，該商標屬於國際分類9，且專用權期限為2021年11月28日至2031年11月27日。商標專用權所涉及的商品包括液晶電視、頭戴式虛擬實境裝置、無線電設備等。

這麼一來蘋果只有兩條路要走，第一就是花錢跟華為和解，買下這個商標，另外一個就是為自己的「Vision Pro」換個名字。

IT之家報導，華為註冊Vision Pro商標並非針對蘋果，而是與自身的產品線有關，並已推出兩款與「Vision」相關的產品，分別是華為首款智慧觀影眼鏡Vision Glass，以及華為Vision智慧螢幕系列。

華為 VR Apple

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