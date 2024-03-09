中國電信服務 將擴大開放外資

中國工信部長金壯龍8日在本屆人大會議舉辦的「部長通道」上指出，在全面取消製造業領域外資准入限制下，將準備試點開放網路資料中心等增值電信服務；中國市場監督管理總局局長羅文則表示，將穩步擴大標準制度性開放，支持外商投資 企業依法平等參與標準制定工作。

中國兩會（政協、人大）期間，各部門在對外闡述政策的同時，也不斷釋出新的政策訊號。金壯龍以「全、多、大、強」（體系全、工業品種多、工業規模大、網路設施強）來描述中國新型工業化特色。

金壯龍指出，工信部一個重要工作是推進信息化與工業化「兩化」深度融合。這是新型工業化的鮮明特徵。具體而言，他稱，一方面適度超前建設5G 、算力等信息設施；另一方面要強化5G演進，支持5G-A（5.5G）發展，加大6G技術研發力度；此外，要同時展開「人工智慧 +」行動，推動人工智慧賦能新型工業化。

羅文說，今年將進一步完善公平競爭制度規則，深入展開市場分割、地方保護突出問題的專項整治，包括推出《公平競爭審查條例》、推動企業跨區域遷移和經營便利化、糾正利用隱性壁壘實施地方保護行為等，同時，將針對不少地方限定交易、限制企業參加招投標等不正當競爭行為加大監管執法力度。

羅文提及將在相關領域強化質量支撐，比如重點在訊息通信、新能源汽車等領域，遴選一批質量強國建設領軍企業，組織召開質量強企經驗交流現場推進會；圍繞集成電路、量子信息等重點產業，啟動一批質量強鏈標誌性項目等。

羅文表示，發揮標準推動高質量發展的作用，將標準運用在幾大工作：比如運用標準推動大規模設備更新和消費品以舊換新、擴大高水平對外開放、支撐產業穩鏈基礎作用。