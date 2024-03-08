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外資上月湧入中國股市達96億美元 創逾一年以來最多

記者謝守真／綜合報導

國際金融協會（IIF）表示，儘管中國經濟形勢仍嚴峻，但出於對美國降息預期的押注，2月外資連續第四個月整體淨流入新興市場。其中，2月淨流入中國股票市場資金達96億美元，創下逾一年以來最多。

IIF指出，今年2月國際資金向新興市場股市及債市投入約222億美元資金，而去年1月和2月新興市場的外資淨流入則分別為359億美元和145億美元。

其中，今年2月投入中國股票的資金量為2023年1月以來最多。然而，中國債市卻淨流出資金65億美元，在過去12個月中有8個月面臨淨流出的壓力。

數據顯示，今年2月中國以外的新興市場股票投資組合淨流入76億美元，中國以外的債券投資組合淨流入115億美元。其中，流入印度債券市場的資金量接近130億美元，這也是自2023年4月以來連續第11個月出現淨流入。

IIF經濟學家Jonathan Fortun表示，雖然認為美國聯準會的鴿派態度更加模糊，但投資者已為降息做好準備，這種轉向有利於新興市場的債券市場表現。

部分投資人認為，一旦美國開始降息，將會引發資金從成熟市場流向殖利率較高的新興市場，為後者帶來更多的投資機會。

新興市場 投資 降息

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