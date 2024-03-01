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富時羅素加持 全球股票指數系列一口氣新增76檔 A股迎外資活水

記者黃雅慧／綜合報導
富時全球股票指數系列將新調入A股76檔，調出1檔。（本報資料照片）
富時全球股票指數系列將新調入A股76檔，調出1檔。（本報資料照片）

英國富時羅素指數公司（FTSE Russell）公布富時全球股票指數半年度審查報告。報告顯示，富時全球股票指數系列將新調入A股76檔，調出1檔。同時，將A股的納入因數從12.5%提升至25%。

業內人士分析，此次調整料將為A股吸引更多新增被動配置資金，並將帶動海外資金關注配置中國資產。

富時羅素是與明晟（MSCI）公司齊名的全球知名指數機構，其指數產品覆蓋全球70多個國家和地區市場，約20兆美元資產以富時羅素指數產品為基準展開投資

上述調整措施將於3月4日生效，3月15日進行指數調倉。調整後，A股占富時全球股票指數市值比率（權重）將進一步提升。根據近日市值計算，A股占富時羅素新興市場指數市值將從約5.71%增加至約6.18%，在富時全球指數市值中的比率從約0.55%增加至約0.61%，地位進一步提升。

所謂納入因數，實際上是一個市值調整係數，它會影響權重，但並不是權重。南開大學金融發展研究院院長田利輝對證券日報表示，此次調整將顯著提升A股在富時羅素新興市場指數和全球指數中的權重，將為A股帶來更多的國際資金，提高A股國際影響力。

日前MSCI公布季度指數審議結果，在A股方面，MSCI中國指數共納入四檔成份股，同時調出48檔成份股。而MSCI調整一度引起市場恐慌，認為A股調出個股多，恐影響後市。不過綜合多位市場人士說法，該次MSCI指數調整為季例行標的調整，不涉及A股20%納入因數的變動。換言之，對整體A股權重影響不大，僅影響個股。

中信證券指數研究首席分析師顧晟曦表示，截至1月底，中國股票在MSCI新興市場指數中的權重約為24.87%，在新興市場中仍占有重要地位。當前A股估值正處於歷史低位，對於外資是較好的配置時機。

此外，被視為觀察A股外資動向的北向資金29日淨買入人民幣166.03億元（約23億美元），連續第三日淨買入，單日淨買入額創近七個月新高。

累計2月以來，北向資金已淨買入A股人民幣607億元（約84.3億美元），月度淨買入額創近13個月新高，為2023年8月以來首次月度淨買入，此外，2月淨買入金額已經大幅超過2023年全年數據。意味A股迎來外資活水，外資也加大對A股等中國資產的布局。

在外資力挺下，A股三大指數2月月線均收漲，終結此前月線六連陰。截至29日收盤，上證指數漲1.94%報3015.17點，再度收復3000點大關；深證成指漲3.13%，創業板指數漲3.32%，科創50指數漲4.68%。全市個股漲多跌少，超5200家收紅。全天成交人民幣1.05兆元（約1458億美元），連續第二日超過兆元。

新興市場 證券 投資

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