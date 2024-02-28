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台灣1月外銷陸港訂單跳增28% 金額106.4億美元

記者葉卉軒／綜合報導

台灣經濟部27日公布，元月對中國大陸及香港外銷訂單金額106.4億美元，年增28%，是元月接單主要成長動能來源。

經濟部統計處長黃于玲表示，大陸及香港接單動能主要來自電子產品增加14.3億美元或增32.9%較多，並以IC為主力，包括晶片、記憶體、印刷電路板，這與手機晶片庫存回補有關，另年節備貨也是主因。

就接單金額看，元月美國訂單153.9億美元，仍為主要貢獻來源，年增2.7%，以電子產品增加10.5億美元或增19.8%較多，基本金屬增加2.1億美元或增46.2%次之，惟資訊通信產品減少11.3億美元或減19.4%，抵銷部分增幅。

東協訂單90.8億美元，年增117.9%，以資訊通信產品增加31.8億美元或增531.3%較多。

日本訂單21.8億美元，年減21.2%，以資訊通信產品減少2.2億美元或減31.3%較多，電子產品減少1.9億多或減21.9%次之。

黃于玲指出，元月東協接單為歷年同月新高，且連續五個月正成長，主因部分廠商2023年3月開始，從歐洲改為從東協國家下單，加上供應鏈重組效益，東協相對受益，推升訂單增加。

黃于玲提到，歐洲客戶由歐洲轉至東協下單預計持續至今年2月，屆時這項影響會結束，但供應鏈轉移效應會持續，因此今年東協接單能否維持大幅成長，有待觀察。

1月外銷訂單海外生產比為49.1%，較上年同月下降7.1個百分點，主因原海外生產比較高之資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。但這代表每接到100美元訂單，有49.1美元在境外生產，50.9美元在台灣生產，有利帶動國內就業與投資。

經濟部廠商動態調查結果顯示，按接單金額計算之動向指數為35.8，預期2月整體外銷訂單金額將較1月減少，其中資訊通信、電子及光學器材動向指數分別為28.3、42.2及46.6。

供應鏈 晶片 香港

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