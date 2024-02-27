聯發科、高通拚場 爭搶AI商機

聯發科以「Connecting the AI-verse」為主題，現場秀出邊緣裝置AI即時影片生成，展現AI實力。（記者蘇嘉維╱攝影）

輝達（NVIDIA）唱旺AI 伺服器發展，廣達旗下雲達、緯創旗下的緯穎等AI概念業者參加MWC，以最新伺服器解決方案吸引市場目光。

MWC 2024開展首日，全球參展商、大廠蜂擁而至，參觀微軟、Dell、亞馬遜AWS、高通 、聯發科等各大廠商針對未來新世代雲端 、周邊、通訊產品。中國廠商包括中國移動、中興等電信商，手機品牌華為、小米等大廠全數參展，展出多項針對AI未來趨勢產品，包括個人與家庭、企業解決方案，衛星與6G等新品、新技術齊發。

主辦單位首日以「生成式AI是否被高估」（IS GENERATIVE AI OVERRATED？）為主題邀請高通行銷長Don McGire、電信商Verizon營收長Aparna Khurjekar及負責電信基礎架構專案（Telecom Infra Project）的行銷長Eugina Jordan等人參加座談，象徵AI是未來通訊產品發展的新趨勢。

高通在展會攤位中秀出搭載Snapdragon運算晶片的AI PIN，搭載AI功能的智慧手機、PC及WiFi晶片等。高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，生成式AI的未來是混合邊緣裝置及雲端的應用，將利用最優的連接能力協助生成式AI在雲端、邊緣和裝置上規模化與擴展。

聯發科在MWC以「Connecting the AI-verse」為主題，展出全系列AI相關產品，當場展示邊緣裝置的AI即時影片生成，突破主要以AI生成文字、圖片等領域為主的應用，展示邊緣運算AI晶片實力。

雲達展出旗下5G 與AI 基礎設施與解決方案，及最新伺服器解決方案。雲達總經理楊麒令表示，雲達全伺服器產品線和整合式解決方案，都配備最新Intel Xeon 可擴充處理器，此次展出的解決方案，實現車輛設計與製造的智慧化產線、生成式AI圖像生成與智慧高球虛擬教練等多種應用情境。

緯穎長期耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，此次展示完整的新一代邊緣運算解決方案和先進液冷技術，搶攻網路和邊緣運算商機，協助邊緣服務供應商抓住CDN、智慧城市和智慧工廠等邊緣應用商機。

技嘉展示人工智慧（AI）、5G、雲端、邊緣運算，以及資料中心等跨領域尖端技術，全新旗艦級AI伺服器搭配AMD Instinct MI300X加速器的伺服器，屬當紅新品。