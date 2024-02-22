2網路巨頭融冰 淘寶逐步開放微信支付

阿里巴巴集團旗下電商平台淘寶將可以透過騰訊旗下微信支付付款。（取材自澎湃新聞）

阿里巴巴集團旗下電商 平台淘寶將可以透過騰訊旗下微信 支付付款。中媒報導，繼先前淘寶支付頁面出現「微信掃碼支付」的選項後，有多名消費者近來發現部分淘寶訂單可以直接跳轉至微信支付付款。有分析指，淘寶開放微信支付，象徵中國兩大網路巨頭間的冰山消融，也是互聯互通的大勢所趨，行業發展的必然選擇。

淘寶客服對此表示，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支援購買部分商品時可選擇，後續將逐步全部進行覆蓋。

藍鯨財經分析，如後續真的全部開放，淘寶與微信支付間的「互聯互通」影響力將不亞於騰訊遊戲與抖音之間的和解。微信支付將進入阿里最為「肥沃」的電商領域，無疑可以繼續提升自身的市占率。作為交換，阿里也能在擁有龐大流量的微信社交生態中獲取海量的用戶。

綜合21世紀經濟報導、北京商報報導，艾媒顧問集團分析師張毅認為，過去阿里全系產品都不用微信支付，如今轉變策略，說明淘寶在經營和用戶發展上做出調整。一是由於整體互聯網的增量用戶已基本消失，淘寶受市場環境影響，要去微信支付吸引存量用戶，因而不再過度強調對支付寶 的保護。二是淘寶本身的經營壓力和阿里各業務獨立發展的趨勢，尤以支付寶從阿里系的進一步獨立，都將淘寶推向更市場化的決策。

另，有分析指，支付領域的開發只是兩大平台合作的開始，有了這個互聯互通的開端，未來的合作就更容易展開。從更高的視角上看，淘寶開放微信支付，是互聯互通的大勢所趨，行業發展的必然選擇。

據悉，2021年9月，中國工信部相關業務部門召開「屏蔽網址連結問題行政指導會」，提出有關即時通訊軟體的合規標準，要求限期內各平台須依標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。