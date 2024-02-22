我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

2網路巨頭融冰 淘寶逐步開放微信支付

記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴集團旗下電商平台淘寶將可以透過騰訊旗下微信支付付款。（取材自澎湃新聞）
阿里巴巴集團旗下電商平台淘寶將可以透過騰訊旗下微信支付付款。（取材自澎湃新聞）

阿里巴巴集團旗下電商平台淘寶將可以透過騰訊旗下微信支付付款。中媒報導，繼先前淘寶支付頁面出現「微信掃碼支付」的選項後，有多名消費者近來發現部分淘寶訂單可以直接跳轉至微信支付付款。有分析指，淘寶開放微信支付，象徵中國兩大網路巨頭間的冰山消融，也是互聯互通的大勢所趨，行業發展的必然選擇。

淘寶客服對此表示，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支援購買部分商品時可選擇，後續將逐步全部進行覆蓋。

藍鯨財經分析，如後續真的全部開放，淘寶與微信支付間的「互聯互通」影響力將不亞於騰訊遊戲與抖音之間的和解。微信支付將進入阿里最為「肥沃」的電商領域，無疑可以繼續提升自身的市占率。作為交換，阿里也能在擁有龐大流量的微信社交生態中獲取海量的用戶。

綜合21世紀經濟報導、北京商報報導，艾媒顧問集團分析師張毅認為，過去阿里全系產品都不用微信支付，如今轉變策略，說明淘寶在經營和用戶發展上做出調整。一是由於整體互聯網的增量用戶已基本消失，淘寶受市場環境影響，要去微信支付吸引存量用戶，因而不再過度強調對支付寶的保護。二是淘寶本身的經營壓力和阿里各業務獨立發展的趨勢，尤以支付寶從阿里系的進一步獨立，都將淘寶推向更市場化的決策。

另，有分析指，支付領域的開發只是兩大平台合作的開始，有了這個互聯互通的開端，未來的合作就更容易展開。從更高的視角上看，淘寶開放微信支付，是互聯互通的大勢所趨，行業發展的必然選擇。

據悉，2021年9月，中國工信部相關業務部門召開「屏蔽網址連結問題行政指導會」，提出有關即時通訊軟體的合規標準，要求限期內各平台須依標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

微信 支付寶 電商

上一則

中投、中東主權基金 擬入股麥當勞中國

下一則

商船改道避行紅海仍有風險 聯合國機構IMO：小心海盜

延伸閱讀

「中國巴菲特」段永平出手 增持阿里股票

「中國巴菲特」段永平出手 增持阿里股票
「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東
阿里巴巴加碼250億美元買庫藏股 總規模增至650億美元

阿里巴巴加碼250億美元買庫藏股 總規模增至650億美元
微信淘寶拼多多遭美列入惡名市場名單 中商務部反對

微信淘寶拼多多遭美列入惡名市場名單 中商務部反對

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高