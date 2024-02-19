「中國巴菲特」段永平出手 增持阿里股票

有「中國巴菲特」之稱的投資 人段永平，旗下H&H International Investment帳戶上季新買入西方石油，增持阿里、莫德納、美國銀行，但減持了蘋果、波克夏 、迪士尼和歡聚時代，以及清倉了拼多多。

財聯社報導，據H&H International Investment提交美國證券交易委員會（SEC）的最新13F文件，該帳戶在2023年第四季增持阿里191萬股ADS（美國存託股票），目前共持有495萬股。

在2023年第四季末，該帳戶總共持有九家公司，總市值144.5億美元。前四大持股為114.98億美元的蘋果、16.92億美元的波克夏、7.57億美元的谷歌、3.84億美元的阿里巴巴。

段永平在投資社群「雪球」以「大道無形我有型」的ID表現非常活躍。曾在2018年和2019年回覆網友時表示，在阿里巴巴上市的時候就買了該公司的股票。

之後很長一段時間，段永平再沒有透露持有阿里的情況。直到2023年4月，在雪球社群上表示：開始思考阿里，先賣點put（賣權）再說。

美股 期權交易有兩種基本類型，看漲期權（call option）和看跌期權（put option）。買權指買方有權在未來以約定價格買入某種資產，而賣方有義務以約定價格賣出。賣權則相反，是指買方有權在未來以約定價格賣出某種資產，而賣方有義務以約定價格買入。

一些美股投資者會賣出他們想擁有股票的看跌期權，即認為這些股票目前被低估了，而很樂意以「低估」的價格購買該股票。段永平賣出阿里put的動作，即對阿里股票的「看多」與抄底。

2023年12月5日，段永平在4月這條發言上再度表示：我計畫再賣些put，支持一下。不過，對於阿里巴巴公司前景，段永平於2023年12月8日在雪球表示，看不透，下不了重手。