春節期間美日股漲 台股龍年開盤 有望挑戰萬八高點

台股龍年開盤，有望站上1萬8500點大關。圖為兔年封關日，終場漲36.14點。（本報資料照片）

台股 春節休市期間，美國主要指數道瓊 、史坦普等再創歷史新高，台積電 ADR也強勢大漲，日股則在日圓貶值等助益中，13日大漲逾千點，收盤再創34年新高。市場專家看好，台股金龍年15日開紅盤日時，有望站上1萬8500點大關，並伺機挑戰歷史高點1萬8619點。

安謀（Arm）等重要企業獲利數字優異、推動股價大漲，激勵美股道瓊、史坦普、費城半導體等主要指數再寫歷史新高，史坦普更站上5000點大關。大漲標的集中在AI、半導體族群，這二大類股占台股權重達五成，金龍年台股開紅盤日的行情可期。

萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥分析，以台積電在兔年封關股價646元台幣(約20.5美元)，每上漲1元台幣、帶動指數約8.9點，若完全反映ADR漲勢、但因個股每日最大漲幅為10%，開紅盤日就應可貢獻指數漲點約達577點，以兔年封關1萬8096點計算，開紅盤日指數突破1萬8619點歷史高點的機率相當高。目前內外資機構預估上市櫃公司今年獲利年增二成、來到3.6兆元台幣(約1147.1億美元)，若國際總經環境、區域情勢未改變，台股創高應只是時間問題。