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阿里巴巴加碼250億美元買庫藏股 總規模增至650億美元

記者葉文義／綜合報導
阿里巴巴7日晚間公布2024財年第三季財報。（美聯社）
阿里巴巴7日晚間公布2024財年第三季財報。（美聯社）

阿里巴巴7日晚間公布2024財年第三季財報營收2603.5億元（人民幣，下同，約366.14億美元），年增5%；淨利潤107.17億元，年減77%；非公認會計準則淨利潤479.51億元，年減4%。淨利下降主要是由於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。阿里巴巴7日並宣布將股份回購計畫加碼250億美元，股份回購總規模增至650億美元，回購有效期將延長至2027年3月底。

阿里巴巴提前公布財報一度讓股價提前大漲，但在財報公布後，阿里美股盤前下跌4.8%。

阿里巴巴表示，正處於重振淘天集團（淘寶天貓）的過程中，為未來增長做好準備。2024財年第三季淘天集團總收入達1290.7億元，年增2%。

阿里財報顯示，阿里速賣通AliExpress訂單強勁增長60%，阿里國際電商收入增長44%，連續六個季度超出市場預期，速賣通的強勁增長主要由Choice所帶動。去年3月，基於全託管和半託管模式的速賣通Choice在海外正式上線，Choice通過高性價比、高品質的商品，以及更快的物流速度和更好的客戶服務，為消費者提供更佳的體驗。

阿里並聚焦公共雲優先戰略，阿里雲收入品質和盈利能力持續提升，經調整EBITA年增86%至23.64億元，創財年新高。阿里雲通過減少利潤率較低的項目制合約類收入，持續提高收入品質。同時，該季度公共雲產品及服務收入健康增長，帶動盈利能力提升。

阿里回購股票一度帶動股價跌深反彈，財報顯示，阿里已連續多年開展股份回購並數次提升回購額度，顯示其對公司未來發展的堅定信心。此前，阿里巴巴創始人馬雲、蔡崇信也大幅增持阿里股票令投資人感到振奮。

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