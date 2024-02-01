台去年GDP增幅 下修至1.4%

由於民間投資 動能疲弱，台主計總處1月31日公布2023年第4季經濟成長率概估為5.12%，較去年11月預測數減少0.1個百分點，去年全年經濟成長率也從去年11月預測的1.42%，下修為1.40%，減少0.02個百分點，為近14年最差，也是金融海嘯 之後最低的經濟成長率。

主計總處簡任視察王翠華指出，下修去年第4季經濟成長率主因資本形成（包括固定投資與存貨變動）明顯不如預期所致，其實質負成長8.68%，較預測數減少3.86個百分點，對經濟成長負貢獻2.31個百分點，其中又以民間投資受衝擊最大。

王翠華還提到，各產業中機械設備業於去年第4季的投資減幅最大，由於去年第4季新台幣計價資本設備進口較前年同期大減27.51%，台製造業投資財生產量亦減1.49%，直接影響包括工具機等機械設備產業投資持續縮減，整體企業製造活動投資動能續呈保守。

至於民間投資何時才會轉好？王翠華表示，要看訂單何時回溫，若訂單未回溫，產能利用率差，廠商就不太需要投資，但這都要看全球終端市場需求何時能明顯回溫，一旦終端需求恢復，廠商投資意願就會高。

不過，王翠華分析，由於去年民間投資的基數低，目前出口也已往上成長，預期「今年投資應該會還不錯」。

在外需部分，根據台主計總處資料顯示，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，加上傳產貨類出口減幅收斂，去年第4季按美元計價商品出口轉為年增3.34%（以新台幣計價增5.13%），比預期多了5億美元，出口狀況已回穩。來台旅客大幅回升亦挹注服務輸出，惟三角貿易及航運服務持續走緩，併計經所有權調整之商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長3.58%。

此外，民間消費熱度依舊優於預期，根據主計總處概估去年第4季民間消費實質成長5.44%，較預測數增加0.17個百分點，對經濟成長貢獻2.57個百分點。

王翠華特別提到，去年第4季台人在國外之消費成長3.6倍，主因是基期太低，2020年到2022年第4季台人在國外之消費，平均每年負成長37.83%，若觀察台人在國外之消費規模，2019年為新台幣6000億元，受到疫情 影響，2021年則只剩下314億元。