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華為傳打造新手機品牌「星耀」

記者黃雅慧／綜合報導

第一財經報導，有消息稱華為已註冊「星耀手機」品牌商標，定位中端手機市場，但上述消息並未獲得華為官方確認。經銷商也稱未收到鋪貨通知。分析認為，從去年下半年市場觀察，華為手機強勢歸來後，受到影響最大的是蘋果手機。

中國工商信息查訊平台企查查此前訊息顯示，華為技術有限公司申請註冊「星耀手機」、「星耀版」商標，國際分類為科學儀器，當前商標狀態為已註冊。疑似將打造全新手機子品牌，但後續未有消息。本月15日，中國有博主爆料「星耀要有動靜了，再等等」。

廣東地區某經銷商表示，有看到星耀的相關訊息，「但是沒有獲得產品訊息以及啟動線下鋪貨的通知。」

據市調機構IDC去年全年數據，華為並未在前五榜單中。反觀蘋果首次拿下中國智慧手機市場年度第一。過去五年內，蘋果在中國市占從8.9%上升至17.3%，成為華為高端市場的最大競爭對手。其餘二至五名分別為榮耀、OPPO、vivo及小米

但華為手機歸來在去年下半年已震撼中國手機市場。多家調研機構公布2023年第4季智慧手機出貨數據中， 華為手機量正在明顯上升。IDC數據顯示，華為去年第4季中國市占達13.9%，單季排名僅次於蘋果、榮耀以及Vivo，擠進前五大，排名第四位。

「華為成為了最大的黑馬，時隔十季重回中國市場出貨前五榜單。」Canalys研究分析師鐘曉磊表示，當季華為出貨1040萬台，通過旗艦新品出貨年增率上升47%，排名中國國內第四。

IDC公布的出貨量裡，OPPO第4季下滑了16.1%，vivo下滑了8.4%，蘋果和榮耀下滑了2.1%和0.9%，小米跌出前五；在counterpoint公布的銷售數據中，蘋果及realme均有不同程度的下降，幅度在9%到24%不等。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）報告指出，儘管蘋果年初罕見降價，但iPhone銷量在2024年首周仍舊較上年同期減少30%。分析師認為，蘋果銷量下滑歸因來自中國本土品牌的激烈競爭，特別是強勢回歸高端市場的華為。

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