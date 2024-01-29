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聞泰奪三星ODM大單？傳今年承接逾4000萬支

記者黃雅慧／綜合報導

中證網引述產業鏈人士消息稱，南韓手機品牌商三星近期已經釋放2024年手機原廠委託設計代工（ODM）訂單，而中國國內手機ODM廠商聞泰科技承接超過4000萬支，或重新成為三星最大的ODM供應商。該產業鏈人士也認為，2024年全球智慧手機市場仍然競爭激烈。但聞泰科技截至目前並未有官方回應。

據了解，手機有兩種生產模式：一種是高端市場的自研模式，另外一種就是低端機型委外設計模式，也就是 ODM / IDH（指上游IC廠與下游整機企業橋梁）生產模式，包括華為、三星、小米、OPPO、vivo等品牌均有ODM機型。

聞泰科技是全球智慧手機ODM「三巨頭」之一，該公司與華勤技術、龍旗科技等合計占據全球智慧手機ODM市場超過75%市占。

此前，聞泰科技在2022年曾經拿到三星4000萬支手機ODM訂單及超過1000萬支的追加訂單。去年市場有傳聞稱聞泰科技拿到三星2023年ODM訂單4500萬支，包括2500萬支手機訂單和2000萬部平板電腦訂單，但聞泰科技當時針對該傳言回應稱「目前只是傳言」。

全球智慧手機有望在2024迎來曙光。市場研究機構Canalys表示，2023年全球智慧手機總出貨量為11億支，較2022年下降4%。Canalys預測，受新興市場經濟和消費者支出恢復推動，2024年全球智慧手機出貨量將增長4%。

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