馬雲砸5000萬美元阿里股票 躍最大股東

馬雲大幅增持阿里股票，取代軟銀成為阿里最大股東。（本報資料照片）

阿里巴巴集團創始人馬雲 、董事會主席蔡崇信日前大幅增持阿里股票。有消息人士24日透露，在大約半年前，馬雲持股比率大約4.5％，就已超過軟銀，成為阿里巴巴集團第一大股東。

南華早報援引摩根史坦利此前一份研究報告稱，根據估算，軟銀對阿里的持股已經從2022年12月時的6%~7%，下降至2023年5月的不足0.5%。

據悉，軟銀因為願景基金的資金需求過於巨大，過去幾年持續出脫最為賺錢的阿里股票以彌補願景基金的巨額投入。

此消彼長下，目前馬雲已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。紐約時報 引述消息指出，2023年第4季，馬雲購買約5000萬美元阿里巴巴股票，持股比率超過2021年底報告的4.3%。

馬雲自從2020年10月出席「外灘金融會議」公開批評中國金融監管系統後，阿里旗下的螞蟻集團 在上市前夕遭到喊停，引來市場各種猜測，之後馬雲甚少出現在公眾視野，去年更放棄螞蟻集團控制權，似乎與阿里及螞蟻系保持距離。