中國房企「斷臂求生」 紛紛賣資產變現

中國房地產巨頭碧桂園近日在廣州產權交易所公布五筆資產出售清單，均位於廣州，合計擬轉讓金額人民幣38.18億元。（路透）

大陸多家房企「斷臂求生」，2024年一開年就積極變現資產，其中，碧桂園 近日在廣州產權交易所公布五筆資產出售清單，均位於廣州，合計擬轉讓金額人民幣38.18億元（下同，約5.3億美元）。

與此同時，萬達加快資產套現速度，從2023年至今已陸續轉讓十座萬達廣場資產及經營權；融創雖然在2023年完成人民幣900億元境內外債務重組，但資金壓力並未完全消除，也在透過剝離自身資產的方式獲取現金。

新京報報導，2024年以來，房企活化資產的力度仍未有絲毫的減弱。其中，在碧桂園召開的2024年度工作會議上，碧桂園董事會主席楊惠妍表示，家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也在盡力盤活資產。

據廣州產權交易所資訊顯示，碧桂園轉讓資產包括增城區鳳凰城酒店、增城區碧桂園中心甲級寫字樓（商辦）、增城區碧桂園鳳凰城永旺商業物業、番禺區碧桂園藏瓏府辦公樓、白雲區人和公寓樓，擬轉讓金額分別為人民幣12.6億元、7.72億元、2.5億元、11.52億元、3.84億元，共人民幣38.18億元。這五個專案均涉及「抵押」。

此外，日前市場傳出碧桂園澳洲 子公司擬以2.4億澳元出售雪梨剩餘所持地塊的消息。對此，碧桂園方面回應稱，目前，澳洲項目在積極接洽中，推進順利的情況下，將在上半年完成資產出售。

當前積極進行資產變現的還有萬達集團、合景泰富、融創等多家房企。值得關注的是，中聯基金接連拿下四座萬達廣場，大家保險 也將四座萬達廣場「收入囊中」。有業內人士表示，萬達集團出售萬達廣場是為了換取流動資金。