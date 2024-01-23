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降息落空 人行LPR連5個月不動

記者賴錦宏／綜合報導
中國1月的1年期、5年期LPR維持不變。（中新社）
中國1月的1年期、5年期LPR維持不變。（中新社）

中國人民銀行（央行）22日授權全國銀行間同業拆借中心公布，1月的1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）分別報3.45%和4.20%，為自去年8月以來，連續第五個月維持不變。1月LPR降息意外落空。

東方金誠首席宏觀分析師王青對「證券日報」表示，1月兩個期限品種的LPR報價不變，主要原因是當月中期借貸便利（MLF）操作利率保持穩定，加上銀行淨息差有低位下行趨勢，報價行缺乏下調LPR報價加點的動力。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，雖然2023年12月份商業銀行再度下調存款利率，且範圍和幅度較以往更大，在一定程度上有助於負債成本下降。但鑒於當前存款定期化、長期化趨勢加劇，存款重定價周期較長，其利率下降的速度偏慢，效果短期難以顯現。

溫彬認為，考慮到新發貸款利率仍處下行通道，未見拐點，2024年年初貸款重定價壓力較大，第1季銀行息差仍將顯著承壓，自發驅動LPR下調的內在動力較弱，當前中國政策利率下調的必要性和緊迫性不高，但從人行表態、政策環境和實際需求等方面來看，3月至4月仍有降息可能，並可望引導LPR適度下行，進而推動融資成本穩中有降，以激發生產消費信貸需求，穩固經濟運行。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則預期，今年LPR調整幅度或將低於去年，除了運用總量工具外，人行今年可能將更加倚重結構性貨幣政策工具，通過運用MLF、再貸款再貼現、抵押補充貸款（PSL）等工具引導金融機構優化信貸結構，提升信貸投放均衡性與效率。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指MLF利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

中國人民銀行本月22日將LPR報價行增加至20家，新增中信銀行和江蘇銀行。

利率 貸款 降息

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