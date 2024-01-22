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看好返鄉置產潮 中國建商「春節檔」打折出售催買氣

記者黃雅慧／綜合報導
春節是中國民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，中國多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。（中新社）
春節是中國民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，中國多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。（中新社）

春節是中國民眾返鄉置業的黃金時段，也是促銷房市的時機，中國多地仲介與政府近期正拉開樓市「春節檔」序幕。比如有房企推出「報銷返鄉車費」，甚至有建商直接限時78折出售；湖北地方政府也藉機推出系列返鄉置業優惠政策，如萬元(人民幣，下同)購房補貼、3000元裝修基金等。

中新網報導，三線城市仲介人員小黎表示，「春節檔」一大特色是，平常宣傳推廣多集中在核心商圈等城市熱門地段，但該期間地推廣告還需要鋪到機場、火車站、高速路口等返鄉人群集中的地方。

證券日報報導，重慶市房地產業協會舉辦2024年重慶返鄉置業展示服務活動。參展樓盤推出多項優惠，如萬科星光天空之城推出「返鄉置業95折」，招商雍璟城推出「限時85折」等。

當地媒體報導，線下展示活動兩天內，累計接待300餘組意向購房市民諮詢。同時有不少參展房企表示，電話和直播間諮詢人數較平時增加兩至三成。活動兩天中心城區成交較上月同期增長63.6%，帶動全市增長38.9%。.

湖北省也開啟2024年春節返鄉置業迎春安居嘉年華活動。比如宜昌推出「1萬元購房獎勵」、「3000元裝修基金」、「免費裝修設計」等；孝感推出「1萬元購房代金券」、「契稅全額獎補」等。

此外，極目新聞報導，湖北省的十堰房企也推出優惠，大洋五洲房地產開發公司為返鄉置業回堰買房的市民提供限時78折的購房優惠。

中指研究院市場研究總監陳文靜分析，當前返鄉置業人群以80後、90後為主，工作所在城市房價偏高、生活壓力大是返鄉置業主因。總體來看，降價促銷、加大力度宣傳、線上線下結合等仍是主要營銷手段。

陳文靜也指出，短期返鄉置業活動有望一定程度提升市場活躍度，但當前二三四線市場仍面臨較大調整壓力。

中房報報導，綜合過去兩到三個月的數據來看，儘管住房支持政策再度加碼，且監管部門有決心，但整體數據表現依然沒有明顯起色，部分指標跌勢還有擴大的可能。並預估2024年房地產銷售可能逐步企穩，投資跌幅收窄。

房地產 投資 十堰

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