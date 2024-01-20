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台積法說會報喜 股價爆漲寫6亮點

記者楊伶雯、蘇嘉維／台北報導

台積電法說會報喜，19日股價以625元(台幣，下同)開出，跳空上漲37元，一口氣寫下六大亮點，包括ADR周四狂漲9.8%、股價衝上睽違22個月的600元關卡收在626元、市值激增近兆元站上16.2兆元、成交量創近年來單日新高、貢獻大盤指數超過300點、近一年單日上漲金額最大。

台積電法說會公布去年財報及今年展望，去年第4季合併營收6,255.3億元，稅後純益2387.1億元，每股純益9.21元；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%；台積電去年全年毛利率54.4%，營業淨利率42.6%，稅後純益8384.98億元，每股純益32.34元。

台積電預估今年第1季美元營收約180億~188億美元，有望為歷年同期新高，換算台幣5598億~5846.8億元；以台幣兌美元31.1假設基礎，預估今年第1季毛利率52%~54%，營益率40%~42%。

台積電總裁魏哲家看好今年整體半導體產業產值年增10%（不計記憶體），晶圓代工可望年增20%，預估台積電美元營收年增幅度可望超過20%，全年營收有機會年增21%~26%，有望再創新高。

台積電法說會報喜，ADR周四狂漲9.8%收在113.03美元，昨日跳空以625元開出，大漲37元。觀察法人買賣超狀況，三大法人買超11萬4483張，連兩個交易日買超台積電，外資買超力道最強勁，單日買超11萬2456張，促使台積電站上睽違兩年的600元大關，對大盤指數貢獻超過300點，也是近一年來單日上漲金額最高。

對今年半導體產業景氣預測，魏哲家說，半導體產業擺脫庫存調整和2023年低基期後，預估台積電今年全年受惠於AI帶動的HPC強勁需求，全年相關成長動能將超過50％，其他如手機、車用等終端客戶需求也可望繳出年成長成績單，台積電今年除了5奈米及7奈米製程產能回溫，3奈米家族有蘋果、博通、超微、聯發科、高通等大客戶加持，產能將逐步回到滿載情景，成為帶動台積電營運重返成長軌道的動力。

台積電在半導體及晶圓代工產業市占率超過五成，幾乎所有歐美科技大廠開發新品，都有在台積電投片量產的需求，台積電展望幾乎代表大多數半導體產業前景，在釋出亮眼前景之後，意味半導體產業亦有望跟著走強。

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