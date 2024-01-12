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中國10大城市二手房跌幅擴大 北上廣深去年全下滑

記者黃雅慧／綜合報導
北京、上海、廣州與深圳去年二手房價全跌。（中新社）
北京、上海、廣州與深圳去年二手房價全跌。（中新社）

中國房產調研機構中指研究院11日發布最新報告指出，中國十大城市去年12月二手房價格月減0.62%、年減2.53%，跌幅分別擴大0.07個及0.44個百分點。其中，四大一線城市「北上廣深」均下跌。

按月來看，中國十大城市去年12月二手房價較11月全面下跌，其中武漢月跌幅最大，達0.93%；南京、重慶（主城區）、上海月跌幅在0.8%~0.9%之間；北京下跌0.63%；杭州、成都、深圳、廣州、天津跌幅在0.4%~0.6%之間，其中天津跌幅最小，為0.4%。

就四大一線城市來看，北京、上海、廣州與深圳2023年二手房累計跌幅分別為1.02%、0.72%、1.45%與2.4%。

諸葛數據研究中心監測數據顯示，去年12月中國100個重點城市二手住宅市場均價為每平方公尺人民幣1萬5034元（約2117美元），月減0.6%、年減3.66%。至此，二手房市場均價連續十個月下滑。中國二手房市場供「快」需「慢」的矛盾依舊明顯，價格上漲動力仍然相對不足，呈現持續下行局面。

而市場希冀政府協助去庫存、提振房市情緒濃。經濟觀察網報導，人行批覆總額人民幣1,000億元的「住房租賃團體購房貸款」，支持八個試點城市購買商品房用作長租房。但隨即遭多家陸媒澄清，千億元「租賃住房貸款支持計畫」為人行2023年專門設立的結構性貨幣工具，在濟南、鄭州等城市試點，用於引導工農中建等七家銀行為試點城市住房租賃經營主體收購存量住房提供資金支持，跟商業銀行發放的住房租賃團體購房貸款不同。

摩根史坦利近期發表報告指出，該行於去年12月底訪問2036名中國一至四線城市居民，當中六成有置業打算的受訪者認為，近期房市支持政策有正面影響，並有52%潛在買家表示措施有利於他們作出置業決定，但僅有1%的受訪者表示預計會在未來六個月內置業，多數人傾向於選擇國有房企開發的一手房，對民營開發商的接受度為32%，顯示民眾購房仍持觀望態度。

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