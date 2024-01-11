華爾街看好台股 不會受大選干擾

彭博資訊報導，台灣和美國之間供應鏈的關係與日俱增，尤其是科技業，這表示無論誰贏得13日的選舉，華爾街 對台股 的興趣都不會減退。儘管台海局勢持續緊張，外資強勁湧入，外加亮麗的獲利前景，都有助於提振台股。

彭博指出，台灣和最主要的貿易夥伴股市的關聯性已出現根本變化，在疫情前，台股與MSCI中國指數的52周相關係數約0.7至0.8，但三年後幾乎減半；同時，自2022年年中以來，台股與那斯達克100指數的相關性一直在上升。儘管中國大陸在台灣出口中所占的比率遠超過美國，但對台股而言，美國因素占據主導地位，重於中國因素。

由於台灣與矽谷關係更加緊密，台股去年吸引外資買超65億美元。高盛 10日在報告中指出，鑑於聯準會（Fed）降息前景，今年全球對台股的需求應會繼續保持強勁態勢，況且多數產業外資持有比率仍接近歷史區間低端。

儘管股神巴菲特和橋水創辦人達里歐等投資大咖，去年都曾對台灣的地緣政治風險表達疑慮，但在13日投票之前，華爾街基本上對戰爭風險不以為意。前兩次選舉由民進黨主政，外資在2016年上半年和2020年頭幾個月都湧入台股，之後全球新冠疫情爆發，才導致資金撤離。在今年大選之前，外資再次加速湧入台股。

高盛認為，從大選後的短期表現看，民進黨獲勝後台股往往會受壓制，而主張和北京加強關係的國民黨勝選後的台股表現更為正面。高盛預測，台股指數2024年將比當前水準上漲逾8%，年底上看到1萬9000點。高盛認為，在科技和人工智慧（AI）推動下，今年每股獲利（EPS）預料會成長20%，跟去年EPS下降18%形成迥異境遇。

歐亞集團則預測，在台灣經濟面臨挑戰的情況下，中國大陸預料會延續最近發起的親商攻勢，這跟中國國家主席習近平前兩屆任期內的「戰狼」外交大相逕庭。如果北京和華盛頓選擇在2024年保持相對穩定的關係，台灣股市面臨的地緣政治阻力可能會緩和很多。