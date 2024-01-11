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聯想在CES展發表10餘款AI PC 最快下半年上市

記者林茂仁／綜合報導

聯想集團10日在美國CES展發表十餘款AI PC，包括賦能創作過程的Yoga Pro 9；一台可以無縫切換Windows系統筆記型電腦和Android系統平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid和商務AI PC ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等，最快今年下半年推出上市。

一財網報導，這些AI PC不僅具備高效的運算力，還透過結合大模型，實現通用場景下的個性化服務以及即時可靠的服務回應，同時保證資料和隱私安全。

AI NOW功能中，用戶只要向AI輸入提示詞內容，系統就能快速回答相應問題。例如讓AI整理拉斯維加斯一日遊攻略，很快AI就給出詳細攻略和景點推薦，或一句話描述讓AI生成你需要的圖片及整理電腦文檔內容等。

作為生產力工具，AI PC會給人們的工作效率帶來哪些改變？聯想集團董事長楊元慶舉例，如果將來沒有AI幫助，可能你的寫稿效率就比同行要低，現階段AI PC，更像是用戶的AI助理，長遠看，則是使用者的數位延伸、數位鏡像。

AI Android CES

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