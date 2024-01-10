中國快時尚巨頭 SHEIN年營收額 逾300億美元

主要零售合作夥伴透露，中國快時尚巨頭SHEIN的年營收「遠遠超過」300億美元。（美聯社）

儘管外界對中國快時尚巨頭SHEIN的收入知之甚少，對盈利能力也不清楚，但近日，該公司的主要零售合作夥伴卻透露，SHEIN的年營收「遠遠超過」300億美元。

SHEIN的年營收「遠遠超過」300億美元，與Zara母公司Inditex的320億歐元（約350億美元）持平，並超過H&M的220億美元。

華爾街 見聞報導，私人品牌管理公司Authentic Brands Group首席執行官索爾特（Jamie Salter）在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的投資 者大會（ICR）上說：「SHEIN已成為全球發展最快的時裝零售商 ，甚至可能成為全球最大時裝零售商。」

在談到SHEIN的年營收時，索爾特進一步透露，「雖然關於具體數字有很多傳聞，有人說他們賺了300億美元，還有人說350億美元甚至是400億美元，但他們的年營收遠遠超過300億美元。」

作為一家私營公司，SHEIN並不需要公開財務狀況。然而，隨著該公司近年來的迅猛增長，以及美國國會議員對其商業行為的關注，SHEIN可能很快將不得不公開財務資料。

索爾特對SHEIN的財務狀況十分熟悉，因為他在2023年夏天與該公司簽訂了合作協議。作為交易的一部分，SHEIN收購了SPARC Group約三分之一的股份。