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2億美元 螞蟻收購荷蘭支付商MultiSafepay100%股權

記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻集團傳將完成收購荷蘭支付公司MultiSafepay。（新華社）
螞蟻集團傳將完成收購荷蘭支付公司MultiSafepay。（新華社）

路透引述知情人士稱，螞蟻集團以約2億美元（約2812萬美元）收購荷蘭支付公司MultiSafepay的交易將完成，交易仍需獲得監管部門批准。這意味螞蟻布局海外支付再下一城。而截至目前，螞蟻集團與MultiSafepay均未針對上述消息公開回應。而這也是螞蟻集團創辦人馬雲放棄控制權以來的最新海外布局。

據了解，MultiSafepay於1999年成立，為1萬8000多家中小企業提供支付收單和處理服務，並與商業合作夥伴合作提供附加服務，該公司官網稱，MultiSafepay在沒有外部投資者的情況下實現增長，並在西班牙和德國設有辦事處。而這次螞蟻集團收購該公司100%股權。報導指出，在螞蟻集團於2022年收購新加坡支付公司2C2P前，該收購案便已進行。

螞蟻對於海外金融業務布局與擴張相當積極。螞蟻自2015年以來投資多家電子錢包公司，支付寶已有九個境外版本：泰國TrueMoney、菲律賓GCash、馬來西亞TnGD（Touch'n Go Digital）、印尼DANA、印度Paytm、巴基斯坦Easypaisa、孟加拉國bKash、韓國Kakaopay和中國香港AlipayHK等。綜觀螞蟻集團策略為：以參股形式與當地公司合作，並輸出螞蟻的能力。

與此同時，螞蟻金服在2019年2月收購英國跨境支付公司「萬里匯」（WorldFirst），當時業內認為該舉為支付寶全球化邁出重要一步。

正當螞蟻集團準備全力發展，並衝刺上市募資時，在2020年11月IPO被叫停後並踏上整改瘦身之路，包括對旗下信貸產品花唄、借唄進行品牌隔離，關閉相互寶，壓降餘額寶業務，又與網商銀行進行切割，同時馬雲退出螞蟻集團實控人位子，這也讓螞蟻重啟上市之路更進一步。

儘管面臨整改，螞蟻國際化業務仍持續進行，於2022年4月收購新加坡金融科技公司2C2P的多數股權，2C2P為電子商務、金融服務和旅遊等行業的企業提供全球支付服務。

中國企業家報導，螞蟻集團國際戰略自2022年從「錢包時代」升級到「解決方案」，內部將之形容為「兩條腿走路」：一方面提供創新全球跨境移動支付解決方案Alipay+；一方面以萬里匯為核心，提供收、付、管、兌、貸一站式服務，支持跨境貿易中小微企業的數位化轉型，實現「一個帳戶買／賣全球」。

螞蟻集團 新加坡 投資

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