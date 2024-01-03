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百度 終止收購YY直播平台 歷時3年 36億美元交易破局

記者謝守真／綜合報導
中國網路巨頭百度公告，由於交割前提條件尚未全部滿足，關聯公司Moon SPV Limited終止收購歡聚集團旗下YY直播平台的計畫。（中新社）
中國網路巨頭百度公告，由於交割前提條件尚未全部滿足，關聯公司Moon SPV Limited終止收購歡聚集團旗下YY直播平台的計畫。（中新社）

歷時三年之久，中國知名科技公司百度公告，由於交割前提條件尚未全部滿足，關聯公司Moon SPV Limited終止收購歡聚集團旗下YY直播平台的計畫。這也代表，三年前這個震驚市場的36億美元、百度史上最大收購案就此失效。

分析指出，目前百度業務已將重心轉向自動駕駛和AI，直播產業已不是百度關注重點。媒體並指出，由於近年中國的網路和直播產業已經歷一輪起伏，市場風向早已改變。此一高價收購的終止，讓不少市場人士替百度「鬆了一口氣」。

財聯社報導，有知情人士指出，歡聚集團對此正積極尋求法律意見，並考慮針對百度該項決定採取所有可能的應對措施。

2020年11月16日，百度與歡聚集團簽署股權收購協定，前者決定以36億美元的對價收購YY直播業務。當時，該項收購被認為是百度史上最大併購案。

百度指出，按照當時的約定，如果雙方未在最後期限日之前完成交割，交易的任何一方有權終止協議。實際上，截至2023年12月底（最終截止日），股份購買協議規定的交割前提條件尚未全部滿足。

過去三年裡，中國網路和直播產業的市場風向早已不同。其中，短影音興起讓遊戲、帶貨直播分流，YY的傳統直播因此式微。

網路產業分析師丁道師分析，對於百度而言，未來可能更專注於AI、大模型的研發。由於歡聚的業務早已調整為以海外市場為主，即使YY直播重新回歸歡聚，在戰略上也極有可能成為被放棄的業務板塊，難以在中國直播領域再次崛起。

富瑞報告則稱，由於過去幾年投資者一直在等待交易的更多細節，而網路產業一直經歷產業和監管環境的變化，此次終止收購並非出乎意料。對娛樂直播而言，去年出現的產業營運調整，而百度也正用人工智慧重構集團所有產品。

澎湃新聞報導，百度已就該股權收購案支付了19億美元。按照2020年11月宣布的購股協定，總收購價約為36億美元，收購價約20億美元（根據某些條件可調整）須於收購交割日支付予歡聚集團。業界還關心，在收購協定終止後，對於百度已經支付19億美元，歡聚時代是否需要退還百度。

官方資料顯示，歡聚集團於2005年4月成立，2012年11月21日在那斯達克上市。旗下業務覆蓋直播、資訊、教育、社交、遊戲、金融等領域，核心產品包括YY直播 、虎牙直播、BIGO、Like、歡聚遊戲等。其中，虎牙直播於2018年5月11日在美國紐交所正式上市，是集團內部孵化的首家上市公司。

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