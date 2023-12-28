「非洲手機之王」非洲手機之王傳音 獲利倍增

有「非洲手機之王」之稱的傳音控股公布2023年的業績預告，預計2023年度淨利為54.93億（人民幣，下同，約7.69億美元），年增121.15%。分析認為，傳音業績增長與非洲手機市場有關。而傳音智慧型手機 全球市占也在今年第3季擠進全球前五，儼然成為新興市場 手機霸主。

傳音控股預計2023年營業收入621.22億，年增33.32%；扣除非經常性損益的淨利為50.1億左右，年增126.73%。傳音控股營收、淨利與扣除非經常性損益的淨利潤 這三項數據與2021年峰值相比，分別增長25.72%，40.52%和60.99%。

傳音控股日前發布上市以來最優財報，今年第3季營收179.93億，年增39.23%；淨利17.83億，年增194.86%，兩項數據均創下歷史新高。以此估算，傳音控股今年第4季營收為190.99億，再創新高，但淨利16.09億，與第3季相比有所回落。

界面新聞報導，傳音控股營收增長或與非洲市場成長密不可分。市場調研機構Canalys發文指出，非洲地區今年第3季智慧手機連續兩季實現強勢復甦，該地區智慧手機出貨量年增12%至1790萬支。其中，傳音維持48%的市占率，保持領先。