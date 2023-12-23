陸砍關稅減讓 台180億台幣補助石化

中國大陸取消ECFA部分關稅減讓，台灣經濟部啟動「因應經濟脅迫」加碼補助方案。（本報系資料庫）

中國大陸取消ECFA部分關稅 減讓，台灣經濟部長王美花22日緊急邀請石化產業公協會及業者座談，會中決議將啟動「因應經濟脅迫」加碼補助方案，並盤點約180億元台幣（約5.7億美元）預算 ，協助受損廠商開發高值化產品，並拓展多元市場。

台灣經濟部官員指出，180億元台幣預算分別來自產發署技術開發高值化60億元台幣、貿易署出口拓銷方案20億元台幣，以及疫後特別預算100億元台幣。必要時將再向行政院爭取預算，並視情況額外增加政策工具，加碼補助、輔導受損廠商。

台經濟部也將研議放寬現行相關補助措施範圍，由研發端擴及製程開發端，細節仍在討論，並協助產業鏈多角化，如協助產業轉型應用在電子產業及半導體領域，必要時加碼補助。

台經濟部官員透露，台灣石化業者計畫打入半導體材料、電子產品材料領域，為未來轉型關鍵。同時石化業者也著手規畫開發特殊產品，例如能提供電動車使用的高強化塑膠。至於多元市場開發，業者則看好印度 、非洲等新興市場。

石化業者亦表示，觀察中國大陸近幾年積極擴增石化產能，產能已逐漸超越美國，且因大陸景氣低迷內需減少，亦開始對外出口，將對以石化為外銷主力的國家造成影響；業者還指出，大陸取消石化產品部份優惠關稅短期影響有限，但長期而言，因上中下游高度關聯具產業獨特性，若受到影響，會較其他產業影響大。

昨日與會業者也提到，石化產業早已開始分散布局，積極拓展如東南亞、印度或歐美等海外市場，不過拓展海外市場須面臨關稅問題，盼政府提供協助。

會中，王美花回應石化業者，政府將加速協助業者找到利基市場，持續推動國內產業走向智慧化、低碳化等領域，以高值、差異化產品提升競爭力。

中國大陸21日宣布中止ECFA部分產品優惠關稅，項目包括二甲苯、丙烯共聚合物、丙烯、氯乙烯等12項，自2024年1月1日起在大陸將面臨1%至10%關稅。

據台灣經濟部統計，12項產品2022年出口值約25億美元，絕大多數商品稅率將變成1%或2%，2023年前11月出口值18億美元，較去年下滑。

為協助業者因應，台表示，將加強海外行銷輔導，協助業者在海外辦理商品說明會及交流會，以及聯合駐外單位及外貿協會等單位資源與公協會業者籌組拓銷團。