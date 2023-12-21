華為可能是2024年令人意外的IPO案 中國股民將助股價飆高

華為因為被美國制裁導致研發耗資甚鉅，外界揣測也許在2024年意外推動上市。（路透）

華為 創辦人任正非 曾說，華為不缺錢，不會上市，上市後要為股東的獲利考量，反而影響企業文化。但路透專欄作家Chan Ka Sing預言，華為可能出人意料地在2024推動IPO，且中國小股民可能推動其股價飆高。

因遭美國制裁，華為研發投資耗費甚鉅。營業利潤 率從2018年的超過10%縮水到2022年的不足7%，年度淨利潤降至51億美元。用這個數字乘上iPhone製造商蘋果的本益比25倍，華為市值應該是1,280億美元。

這家電信巨擘的價值可能還不止於此。聯想前技術長、長期支持中國自製晶片的倪光南2019年曾表示，華為的價值高達1.3兆美元。

追逐熱門股出了名的中國股民可能協助推升華為股價。中芯國際2019年自紐約退市時，市值不到60億美元，但一年後在上海上市，市值在2023年12月達約300億美元。如果小股民相信華為會有國家支持，從全球競爭對手手裡贏得市占，那麽華為IPO就可能獲得熱烈歡迎，並為中國股市注入活力。

任正非在2021年致員工信裡說，華為的業務「未來可以逐步進入市場」。由華為剝離出去的手機製造商榮耀已在11月明確提出上市計畫。同月，華為把旗下智慧汽車部門的核心技術轉移到合作夥伴重慶長安汽車持有40%股權的合資企業。正忙於突破邊界的華為如果推動IPO，也無不妥。