我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約學生攜帶武器入校 華人區學校進前5

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

華為可能是2024年令人意外的IPO案 中國股民將助股價飆高

編譯季晶晶／綜合外電
華為因為被美國制裁導致研發耗資甚鉅，外界揣測也許在2024年意外推動上市。（路透）
華為因為被美國制裁導致研發耗資甚鉅，外界揣測也許在2024年意外推動上市。（路透）

華為創辦人任正非曾說，華為不缺錢，不會上市，上市後要為股東的獲利考量，反而影響企業文化。但路透專欄作家Chan Ka Sing預言，華為可能出人意料地在2024推動IPO，且中國小股民可能推動其股價飆高。

因遭美國制裁，華為研發投資耗費甚鉅。營業利潤率從2018年的超過10%縮水到2022年的不足7%，年度淨利潤降至51億美元。用這個數字乘上iPhone製造商蘋果的本益比25倍，華為市值應該是1,280億美元。

這家電信巨擘的價值可能還不止於此。聯想前技術長、長期支持中國自製晶片的倪光南2019年曾表示，華為的價值高達1.3兆美元。  

追逐熱門股出了名的中國股民可能協助推升華為股價。中芯國際2019年自紐約退市時，市值不到60億美元，但一年後在上海上市，市值在2023年12月達約300億美元。如果小股民相信華為會有國家支持，從全球競爭對手手裡贏得市占，那麽華為IPO就可能獲得熱烈歡迎，並為中國股市注入活力。

任正非在2021年致員工信裡說，華為的業務「未來可以逐步進入市場」。由華為剝離出去的手機製造商榮耀已在11月明確提出上市計畫。同月，華為把旗下智慧汽車部門的核心技術轉移到合作夥伴重慶長安汽車持有40%股權的合資企業。正忙於突破邊界的華為如果推動IPO，也無不妥。

華為 任正非 利潤

上一則

阿里集團大一統 吳泳銘兼任阿里、淘天與阿里雲智能集團CEO

下一則

運量原本過剩 物流業預警貨櫃運價急漲之勢勢將反轉

延伸閱讀

華為黑科技充電車要來了？

華為黑科技充電車要來了？
商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能

商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能
小米再槓華為 喊話余承東：勿再抹黑同行、誤導公眾

小米再槓華為 喊話余承東：勿再抹黑同行、誤導公眾
路透：華為接洽奧迪、賓士 尋求投資其智慧汽車公司

路透：華為接洽奧迪、賓士 尋求投資其智慧汽車公司

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院