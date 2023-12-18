蘋果手機傳有更多中國政府部門和國企禁用 至少8省給指令

中國傳出有更多政府部門和國營企業禁用蘋果手機。（路透）

彭博資訊報導，中國各地有更多政府部門和國營企業要求員工停止攜帶iPhone 和其他外國設備上班，這項前所未有的禁令可能將蘋果和三星電子阻擋在全球最大行動市場的部分地區之外。

要求匿名的知情人士透露，過去一、兩個月，對岸至少有浙江、廣東、江蘇、安徽、山西、山東、遼寧和河北在內的八個省份（其中有繁榮沿海地區）的多家國企和政府部門指示員工，手機要用當地品牌，比起9月傳出的要求更嚴格，當時北京和天津的少數幾家機構告訴員工，將外國設備留在家裡。這標示北京加快擺脫依賴美國技術的步伐，此時正值本土品牌華為再度走紅。

蘋果股價在周五紐約收盤時下跌0.27%至197.57美元，盤後交易續跌至196.09美元。該股上周稍早創下紀錄新高。

這些年來中國的軟體和硬體逐漸取代美國產品，包括微軟軟體、戴爾電腦，以及英特爾晶片 ，上述禁令可能對蘋果的市占率造成直接而迅速的打擊。中國市場約占蘋果營收的五分之一。

知情人士說，非一、二線城市的較小型公司和機構也發布了自己的口頭通知，表明正推展更廣泛的運動。

目前不清楚究竟有多少政府機構發布了指令，也不清楚這些指令的普及程度。不同機構在執行內部指令的程度上可能不同，有些禁止工作場所使用蘋果設備，有些則完全禁用。

蘋果的發言人不予置評。中國國務院 新聞辦公室和中央網信辦未回覆置評要求。北京政府曾反駁有關限制iPhone的報導。