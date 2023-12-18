我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終感謝郵差、老師 專家指南

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

蘋果手機傳有更多中國政府部門和國企禁用 至少8省給指令

編譯季晶晶／綜合外電
中國傳出有更多政府部門和國營企業禁用蘋果手機。（路透）
中國傳出有更多政府部門和國營企業禁用蘋果手機。（路透）

彭博資訊報導，中國各地有更多政府部門和國營企業要求員工停止攜帶iPhone和其他外國設備上班，這項前所未有的禁令可能將蘋果和三星電子阻擋在全球最大行動市場的部分地區之外。

要求匿名的知情人士透露，過去一、兩個月，對岸至少有浙江、廣東、江蘇、安徽、山西、山東、遼寧和河北在內的八個省份（其中有繁榮沿海地區）的多家國企和政府部門指示員工，手機要用當地品牌，比起9月傳出的要求更嚴格，當時北京和天津的少數幾家機構告訴員工，將外國設備留在家裡。這標示北京加快擺脫依賴美國技術的步伐，此時正值本土品牌華為再度走紅。

蘋果股價在周五紐約收盤時下跌0.27%至197.57美元，盤後交易續跌至196.09美元。該股上周稍早創下紀錄新高。

這些年來中國的軟體和硬體逐漸取代美國產品，包括微軟軟體、戴爾電腦，以及英特爾晶片，上述禁令可能對蘋果的市占率造成直接而迅速的打擊。中國市場約占蘋果營收的五分之一。

知情人士說，非一、二線城市的較小型公司和機構也發布了自己的口頭通知，表明正推展更廣泛的運動。

目前不清楚究竟有多少政府機構發布了指令，也不清楚這些指令的普及程度。不同機構在執行內部指令的程度上可能不同，有些禁止工作場所使用蘋果設備，有些則完全禁用。

蘋果的發言人不予置評。中國國務院新聞辦公室和中央網信辦未回覆置評要求。北京政府曾反駁有關限制iPhone的報導。

iPhone 國務院 晶片

上一則

泰國290億美元連結兩大洋的「陸橋」建設向全球招標

下一則

歐亞航運股同步大漲 紅海航運受阻 貨櫃運能料減

延伸閱讀

蘋果、微軟等科技七巨頭 有望豐收

蘋果、微軟等科技七巨頭 有望豐收
觀察站／蘋果禁令…北京展現「以美為師」的經濟戰思維

觀察站／蘋果禁令…北京展現「以美為師」的經濟戰思維
中國加速iPhone禁令 據報擴大至8省政府機關、國營企業

中國加速iPhone禁令 據報擴大至8省政府機關、國營企業
蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

熱門新聞

好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛