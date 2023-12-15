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中法院：OPPO須付Nokia專利費

記者謝守真／綜合報導
中國手機大廠OPPO訴訟諾基亞標準必要專利使用費糾紛一案作出一審判決，OPPO必須支付諾基亞專利許可費。（本報資料照片）
中國手機大廠OPPO訴訟諾基亞標準必要專利使用費糾紛一案作出一審判決，OPPO必須支付諾基亞專利許可費。（本報資料照片）

全球首個5G費率判決案結果正式出爐。中國媒體指出，重慶市第一中級人民法院就中國手機大廠OPPO訴訟諾基亞（Nokia）標準必要專利使用費糾紛一案作出一審判決，OPPO必須支付諾基亞專利許可費。

該案一審判決文書14日正式公布，確認諾基亞2G、3G、4G及5G標準必要專利組合全球性的公平、合理和無歧視（FRAND）許可費率，並裁定手機產業5G標準全球累積費率上限為4.341%至5.273%。

第一財經報導，重慶市第一中級人民法院正式公開上述案件一審判決文書。內容提到，法院對諾基亞2G至5G專利包的許可費依不同地區進行許可費裁決。

其中，針對5G多模手機在全球內第一區的單一許可費為每台1.151美元，在包含中國在內的第二區及第三區的單台許可費為每台0.707美元。針對4G多模手機，在第一區的單台許可費為每台0.777美元，在包含中國在內的第二區及第三區的單台許可費為每台0.477美元。

對此，OPPO表示，該公司願遵守和執行法院判決所確定的諾基亞專利全球FRAND許可費。諾基亞則稱，重慶法院的判決，顯示OPPO有義務向諾基亞支付專利費用，且OPPO需支付的費用將涵蓋整個未經授權的時期。

諾基亞 5G 歧視

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