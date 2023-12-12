台製造業疲弱 10月受雇數減4.8萬 金融海嘯來最慘

台灣主計總處11日公布10月受雇員工調查，其中製造業受雇員工人數年減4.8萬人，為2008年金融海嘯 以來歷年同月最大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然領先指標的製造業加班工時已連續四個月正成長，但製造業目前在受雇員工人數方面，無論在月變動還是年變動，仍持續減少，顯示全球景氣趨緩、終端需求疲弱仍持續影響製造業。

陳惠欣指出，多數廠商在因應景氣變化時會先從加班工時先進行調整，因此加班工時可視為領先指標。10月製造業加班工時15.4小時，月增0.4小時，年增1.6小時，自今年7月開始已連續四個月都呈現正成長。

陳惠欣還提到，製造業加班工時自去年下半年開始受到景氣衝擊，當時加班工時多半平均只有13到14小時，不過自今年3月開始已逐漸恢復到15到16小時的穩健時數。

主計總處之所以保守看待製造業景氣復甦與否，主要還是因為10月製造業受雇員工人數持續減少，月減1000人、年減4.8萬人，為金融海嘯以來歷年同月最大減幅，今年前十月則累計年減2.7萬人。

製造業當中最受關注的電子零組件製造業，10月受雇人數雖與9月持平，但年減1.8萬人、累計今年前十月年減7000人。

此外，主計總處公布薪資統計結果，今年1至10月經常性薪資平均4萬5441元（台幣，下同）、年增2.49%，總薪資5萬9270元、年增1.53%，但卻是近三年最低增幅。陳惠欣表示，主因全球景氣趨緩、終端需求疲弱，抑制廠商獎金發放所致。