小摩看好中國股市：會漲到明年初

摩根大通 （小摩）發表研究報告指出，預期中國股市本輪上漲態勢將延續至2024年初。該行還將明年底MSCI中國指數的目標價設在66，以11月29日收在56.48推算，這代表尚有16.9％的走升空間。

摩根大通首席亞洲及中國股票 策略師劉鳴鏑表示，伴隨美國聯準會降息預期及美元走軟，自10月底以來，MSCI中國指數展開一輪「緩解性上漲」。小摩預測，中國股市此輪漲勢將延續至明年初，主要受惠於包括中美緊張局勢緩和、中國通縮壓力逐漸減弱，還有企業營收增長改善，以及企業利息等負擔減少等因素影響。

此外，小摩還建議選擇優質增長股，較看好媒體及娛樂、非必需消費品和工業股；反之則不看好銀行股、原物料股和運輸股等。事實上，不只小摩，近來不少外資機構先後看好中國股市及其經濟發展前景，並稱目前A股估值具有一定吸引力。中國證券報此前報導，由於中國經濟情勢改善，推動企業獲利回升，包括高盛 、瑞銀等外資機構維持對A股的加碼建議。

其中，高盛首席中國股票策略師劉勁津則表示，受每股盈餘成長及估值因素驅動，其預期MSCI中國指數與滬深300指數在2024年將分別上漲12%及16%。還有，瑞銀則預估明年MSCI中國指數有15%的上漲潛力，又以網際網路為首選產業。