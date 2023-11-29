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滴滴App當機一夜 損失逾4億元

記者謝守真／綜合報導

中國網約車龍頭滴滴出行27日晚間起出現大規模故障，直至28日上午才陸續恢復運作，這也是滴滴近年時間最長一次的故障，媒體估計，滴滴此次故障將會讓其損失超過千萬筆的訂單量和超過4億元（人民幣，下同，約5700萬美元）的交易額。

綜合媒體報導，27日深夜在北京、上海、廣州等多地滴滴用戶反應，滴滴出行App無法正常使用。有網友稱，透過滴滴叫車之後，App突然無法使用，司機找不到乘客。有滴滴司機則稱，在載送乘客途中，出現導航無法使用及地圖無法載入等情況。

滴滴公司表示，27日晚間因系統故障導致App服務異常，影響用戶出行和司機們接單，「非常慚愧沒有服務好大家，再次向大家致歉」。

據滴滴先前在官網發布截至9月30日的第三季財報顯示，第三季滴滴核心平台總交易額為915億元。其中，中國出行業務總交易額為725億元。而依第三季92天來計算，每日平均交易金額約7.8億元。

從訂單來算，滴滴第三季的核心平台總單量達到35.7億單，當中在中國出行業務總單量為28.7億單。

以此估算，中國業務第3季日均單量達3,130萬單。就此次「大當機」故障時長及上述數據來看，預估滴滴損失的交易額或將超過人民幣4億元，且損失訂單量約達上千萬筆。

據悉，滴滴此前曾多次出現大規模系統故障。今年3月，滴滴旗下的雲端運算業務停止對外服務。而在2021年2月及2019年10月，滴滴系統也同樣出現異常。

App 滴滴出行 北京

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