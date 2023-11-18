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台灣製造業產值 連續4季負成長

記者林海、張瀞文／綜合報導

全球終端需求續疲，外貿及投資動能不足，加上產業鏈持續調整庫存，台灣經濟部統計處公布今年第3季製造業產值4兆5366億元台幣(約1428億美元)，較上年同季減少9.44%，連續4季負成長。

統計處表示，在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少11.95%，其中積體電路業因終端市場需求疲弱，加上半導體供應鏈庫存持續調整，致產值滑落至8335億元(台幣，下同)，年減14.23%，惟面板及其組件業因大尺寸電視面板備貨需求挹注而增產，加上價格上漲，致產值增加至1468億元，年增28.05%，抵銷部分減幅。

電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，及人工智慧等新興應用加速擴展，帶動高單價伺服器接單暢旺，產值增至3695億元，創歷年單季新高，年增17.05%。

傳產方面，統計處表示，因全球經貿動能低緩，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投資縮減，化學材料及肥料業年減16.64%、基本金屬業年減14.75%、機械設備業年減14.51%；但汽車及其零件業因車用晶片供應穩定，業者積極促銷，多款新車改版上市買氣熱絡，產值年增1.97%。

由於產值受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，第3季製造業生產指數87.69，較上年同季減少11.43%，為連續5季負成長。

統計處表示，隨高效能運算、AI、車用電子等新興科技應用持續拓展，加以國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸11假期及歐美年終旺季備貨需求挹注，可望維繫台灣製造業生產動能，惟全球經濟受通膨反覆升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響台灣製造業生產表現，需持續關注審慎因應。

今年第3季製造業產值雖較去年差，但瑞銀證券在最新發布的「半導體產業」報告中指出，記憶體價格在今年第4季開始回春，且受惠於供需改善，此趨勢可望持續到明年上半年，看旺半導體產業復甦。

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