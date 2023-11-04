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鴻海旗下富智康 前3季賠7020萬美元

記者林宸誼／綜合報導

鴻海集團旗下在港股上市的富智康公告第3季財報，前三季營收51.9億美元，年減25.86%；前三季虧損7020萬美元，較去年同期虧損金額擴大82.52%。公司預估，今年手機出貨量將創近十年新低，全年虧損恐將明顯大於去年。

富智康手機代工業務以非蘋品牌為主，並擁有金屬邊框製造整合一條龍能力，前五大手機代工客戶包括華為、小米、OPPO、Ensky和夏普。另外，營運品牌包括諾基亞（Nokia）、Infocus。近年搭新能源車風潮，布局車用領域。

富智康第三季營收23.84億美元，年增8.8%，虧損2036.5萬美元。富智康表示，消費性電子市場繼續受到全球經濟持續放緩等多項不利因素影響，能見度有限，高通膨、高利率、商品同質化等因素，也導致智慧型手機更換周期延長。

富智康指出，儘管近期外界認為庫存水準已恢復正常，但由於消費需求依然低迷，大多數品牌手機市場參與者，對短期業務規畫仍抱持謹慎態度。今年以來出貨量再次下降，預計全年出貨量11.5億支，是十年來最低。

此外，富智康持續進行精簡重整活動也導致成本及開支增加，包括優化人力、處置或清算低使用率的資產等。

夏普 智慧型手機 諾基亞

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