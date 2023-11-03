華為轎車智界S7 下周將開啟預售

華為 智選車業務首款轎車「智界S7」將於9日開啟預售，此前華為常務董事余承東曾說，該車款定位純電中大型轎跑車，將是款「超越特斯拉 Model S」的產品。同時華為智選車品牌聯盟「鴻蒙智行」將同步發布。

財聯社報導，鴻蒙智行已於2016年正式立項（獲行政許可），為智慧駕駛提供統一、開放的操作系統平台，意味無論是汽車廠商還是自動駕駛技術公司，都可以在這個平台上進行開發和應用。目前該平台在社交平台顯示的簡介為「鴻蒙智慧汽車技術生態聯盟」。

鴻蒙智行可看作是鴻蒙系統在車領域的延伸，以智慧座艙、智慧駕駛、鴻蒙車機操作系統為核心，它不僅是汽車的系統，更是集合了智慧家居、智慧出行、智慧辦公等場景的應用。

相較於華為與賽力斯合作的AITO問界以SUV為主，華為與奇瑞汽車合作研發的智界S7將是首款智慧型純電動車 ，智界S7預計將搭載鴻蒙智行系統。華為曾數度重申「不造車」，而是要幫車企造好車。目前與華為合作的車企除奇瑞的智界S7外，還有與賽力斯合作的AITO問界系列，並有與長安汽車、寧德時代一起打造的「阿維塔」。

綜合中國媒體報導，智界S7定位中大型智慧轎跑，具有年輕化、運動化的外觀。該款車首搭鴻蒙4（HarmonyOS 4）智慧座艙以及華為智慧駕駛系統 ADS 2.0。電池則搭載寧德時代的三元鋰電池；新車將提供後驅和四驅兩種規格，電機均來自華為。