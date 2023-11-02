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中國10月車市大爆發 理想破4萬輛大關創歷史新高

記者林茂仁／綜合報導
理想汽車10月銷量4.04萬輛居造車新勢力冠軍，年增率高達3倍。（本報資料照片）
理想汽車10月銷量4.04萬輛居造車新勢力冠軍，年增率高達3倍。（本報資料照片）

中國10月車市銷量大爆發，尤其造車新勢力包括理想、小鵬、零跑及華為問界汽車單月銷量均創下歷史新高，其中以理想汽車10月銷量4.04萬輛居造車新勢力冠軍，年增率高達3倍。

澎湃新聞報導，理想汽車10月汽車交付量首次突破4萬輛大關，創歷史新高，累計今年前10個月，理想汽車交付量已經達到28.46萬輛。

達成4萬輛這一目標的同時，理想汽車CEO李想已經為公司制定5萬輛的目標。李想發微博稱，三款車（L7、L8、L9）月交付4萬輛完成後，繼續挑戰下一個更高的難度，即該三款車型月銷量5萬輛，以及理想L7每月2萬輛的目標。

受到車企巨頭福斯汽車入股的小鵬汽車，也打了翻身仗，10月成功突破2萬輛的里程碑，刷新單月交付歷史紀錄，交付量僅次於理想，年增292%。

華為與賽力斯聯合推出的AITO問界在沉寂數月後，終於發布交付量資訊。10月交付新車1.27萬輛，創歷史新高，年增5.42%。其中，拉動華為概念股瘋漲的問界新M7車型交付1.05萬輛。

AITO問界表示，問界新M7車型的熱度仍在持續上升，問界全系10月大定（不退定金）達到5.78萬輛，上市50天以來，新M7大定已經突破8萬輛。同時，為應對產能不足問題，問界推出了人民幣200元/天、最高人民幣1萬元的提車超期補貼。

同樣受到與外資車企合資消息拉動的還有零跑汽車。交付資料顯示，零跑汽車10月交付量1.82萬輛，創下歷史新高，年增159%。

蔚來汽車10月交付1.61萬輛，年增59.8%；今年前10月蔚來共交付新車12.61萬輛。10月份，極氪品牌的交付同樣突破歷史紀錄，達1.31萬輛，年增29.2%，截至10月底，極氪開啟交付24個月，累計交付17萬輛。

其實，不僅是造車新勢力迎來銷量新高，整個車市表現都不錯。乘聯會發文表示，10月終端優惠及促銷政策力度延續，十一長假疊加中秋超長假期，各地方車展及促銷活動較多，促進雙節期間終端熱度增長；十一長假後終端恢復正常銷售節奏，市場熱度回落明顯，但各車企「雙11」促銷活動提前發酵，帶動10月銷量。

華為 概念股 微博

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