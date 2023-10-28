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華為前3季淨利人民幣730.56億 年增1.7倍

記者林宸誼／綜合報導
華為今年前三季淨利730.56億，較去年同期成長1.7倍。（本報資料照片）
華為今年前三季淨利730.56億，較去年同期成長1.7倍。（本報資料照片）

中國網通設備龍頭華為27日發布今年前三季經營業績，實現銷售收入4566億元（人民幣，下同，約628億美元），較去年同期成長2.4%，淨利率16%。由此粗略估算，今年前三季華為淨利約為730.56億，與去年同期相比有較大提升，年增約1.7倍之多。

美國財經新聞網CNBC推算，華為第3季營收較去年同期僅成長1%。儘管華為在8月下旬發布廣受歡迎的新型智慧型手機Mate 60系列，電動車業務的銷量也不斷增長，但營收並未因此大幅成長。第一財經日報報導，華為輪值董事長胡厚崑表示，「公司營運結果符合預期。」但對於各業務板塊的經營情況，華為並未做進一步闡述。

除了銷售收入和利潤外，華為並未披露詳細的經營數據，但對比華為過往業績看，華為銷售收入以及利潤情況正在得到改善。

從各季營收來看則略有浮動，今年第1季華為實現銷售收入1321億、第2季為1788億、第3季為1457億。

利潤方面則觸底反彈，按照16%淨利率估算，華為前三季淨利約730.56億，第3季淨利約為265億。2022年華為前三季總營收為4458億，淨利率為6.1%，以此推算2022年前三季淨利約272億。也就是說，華為今年淨利已較去年同期倍增。

先前華為公布的財報數據顯示，今年第1季和上半年，該公司的淨利率分別為2.3%和15%。而先前有消息稱，華為終端中國區在上半年已完成全年利潤目標，但官方並未對這一資料予以確認。

華為 利率 利潤

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