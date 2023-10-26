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董事長雷軍：小米汽車進展順利 明年上半年上市

記者林茂仁／綜合報導
小米董事長雷軍25日發出微博表示，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市。（取自小米官網）
小米董事長雷軍25日發出微博表示，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市。（取自小米官網）

小米董事長雷軍25日在微博發文表示，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市。

據了解，小米汽車有限公司於2021年9月1日成立。今年10月7日，有報導稱小米汽車確定開發增程式電動汽車產品，目前正在尋找增程汽車的產品突破點。消息人士透露，小米汽車目前有多代平台在研發推進，一代平台將於2024年上市，二代平台計畫於2025年推出。

10月13日，知名分析師郭明錤在X平台（原推特）上發文表示，小米汽車首款預計將在2024年發售，出貨量預估5-6萬輛，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，估計售價低於人民幣30萬元(約4.1萬美元)。

小米集團總裁盧偉冰日前在第2季財報交流會上表示，小米汽車剛剛結束了夏測，且進展非常順利，小米汽車在2024年上半年量產的目標沒有改變，目前來說（造車）非常地順利，應該是超越原來的預期和計畫。

界面新聞在9月曾報導，接近小米汽車的知情人士透露，小米汽車現在正處於試生產階段，這項工作開展不足一個月，目前小米每周生產大約50輛樣車，汽車行業資深人士表示，新車型試產大概要四個月，之後產能滿載需要半年至一年，但也需綜合考慮銷量和產線調整情況。

路透報導，小米汽車已經拿到發改委批准的電動汽車生產申請，下一步只待工信部的相關批文，最遲年底前可獲批，然後可以開始量產。小米汽車在北京亦莊的工廠在大規模地招聘工人，招聘規模在100人上下，平均薪資在人民幣6000至7000元，每日工作時長為八小時，周末雙休，隨時入職。

小米 北京 微博

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