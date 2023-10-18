我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

美盧森堡無線通訊專利案 HTC被判侵權 恐賠890萬元

編譯劉忠勇、記者馬瑞璿／綜合外電
陪審團裁定宏達電為蓄意侵權，法官可能因此加倍賠償金。(路透)
陪審團裁定宏達電為蓄意侵權，法官可能因此加倍賠償金。(路透)

德拉瓦州聯邦法院陪審團周一裁定，宏達電(HTC)侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing擁有的無線通訊專利，應支付超過890萬美元(約2億8789萬台幣)的賠償金。對此，宏達電今日回應對判決感到失望，將會評估上訴。

宏達電強調，感謝陪審團的努力，但對此案判決感到失望。此判決對該公司業務並無重大影響，為捍衛公司權益，將進一步評估所有上訴手段。

經過為期五天的審判後，陪審團裁定，宏達電智慧手機用於LTE網路上傳數據的技術，侵犯3G Licensing公司在相似技術上的專利權。

陪審團並裁定宏達電為蓄意侵權，法官Gregory Williams可能因此將賠償金加倍。

3G Licensing和宏達電的授權談判破裂後，2017年對宏達電提告，指控宏達電支援LTE的One、Bolt、Desire在內多款智慧手機侵犯該公司攸關無線標準的兩項專利。宏達電否認指控，並主張這些專利無效。

3G Licensing也宣稱採用宏達電技術的Google Pixel手機也侵犯專利，但Google並未列為此案的被告。

負責開發這種專利技術的法國電信公司Orange也是本案的原告。另一個原告荷蘭電信業者 KPN已於5月和宏達電達成和解。

對於美國法院的判決，宏達電回應，「本公司感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望。此判決對本公司業務並無重大影響。為捍衛本公司權益，本公司會進一步評估所有上訴手段。」

宏達電 Google 德拉瓦州

上一則

外貿回溫 廣交會買家人潮 恢復到疫情前7成

下一則

搶支付寶、微信大餅?華為「訊聯智付」更名「花瓣支付」

延伸閱讀

華府聯邦法官下達封口令 川普批違憲要上訴

華府聯邦法官下達封口令 川普批違憲要上訴
宏達電無線專利官司敗訴 美陪審團裁定應賠890萬元

宏達電無線專利官司敗訴 美陪審團裁定應賠890萬元
維州特別陪審團 起訴費郡前警員過失殺人

維州特別陪審團 起訴費郡前警員過失殺人
壽司恐怖分子被判緩刑5年 律師指他的重罪不是這件事

壽司恐怖分子被判緩刑5年 律師指他的重罪不是這件事

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
以哈戰爭恐加速全球化進一步退縮，推升通膨。（路透）

以哈戰爭將衝擊全球化 進而推升通膨

2023-10-15 21:53
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

2023-10-13 14:27

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來