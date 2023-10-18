美盧森堡無線通訊專利案 HTC被判侵權 恐賠890萬元

陪審團裁定宏達電為蓄意侵權，法官可能因此加倍賠償金。(路透)

德拉瓦州 聯邦法院陪審團周一裁定，宏達電 (HTC)侵犯盧森堡專利授權公司3G Licensing擁有的無線通訊專利，應支付超過890萬美元(約2億8789萬台幣)的賠償金。對此，宏達電今日回應對判決感到失望，將會評估上訴。

宏達電強調，感謝陪審團的努力，但對此案判決感到失望。此判決對該公司業務並無重大影響，為捍衛公司權益，將進一步評估所有上訴手段。

經過為期五天的審判後，陪審團裁定，宏達電智慧手機用於LTE網路上傳數據的技術，侵犯3G Licensing公司在相似技術上的專利權。

陪審團並裁定宏達電為蓄意侵權，法官Gregory Williams可能因此將賠償金加倍。

3G Licensing和宏達電的授權談判破裂後，2017年對宏達電提告，指控宏達電支援LTE的One、Bolt、Desire在內多款智慧手機侵犯該公司攸關無線標準的兩項專利。宏達電否認指控，並主張這些專利無效。

3G Licensing也宣稱採用宏達電技術的Google Pixel手機也侵犯專利，但Google並未列為此案的被告。

負責開發這種專利技術的法國電信公司Orange也是本案的原告。另一個原告荷蘭電信業者 KPN已於5月和宏達電達成和解。

對於美國法院的判決，宏達電回應，「本公司感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望。此判決對本公司業務並無重大影響。為捍衛本公司權益，本公司會進一步評估所有上訴手段。」