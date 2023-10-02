華為將發布5.5G新品 涵蓋TDD、FDD等六大類

中國網通設備大廠華為 將在10月發布多款5.5G 重量級新品，把5.5G帶入現實。從預熱海報來看，此次新品涵蓋六大類：TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave，均為搭配5.5G的基地台網路產品。

快科技報導，這些產品將在華為第14屆全球移動寬頻論壇（GMBBF）上發布，該論壇將於10月10日到11日，在杜拜召開。

華為這次論壇以「將5G-A帶入現實」為主題，聯手產業合作夥伴GSMA、GTI和SAMENA，邀請全球移動網路電信商、垂直行業領導者、以及生態合作夥伴齊聚一堂，共創產業繁榮生態，共謀5G商業化的成功之道，共同加速5G-A邁向商用。5G-A（5G-Advanced）也就是5.5G，是5G下一個發展階段，目前華為正在大力推進5.5G的實現和商用，將於明年發布端到端的5.5G商用產品。

華為5.5G能供下行10Gbps的速率，相當於從原來5G的1Gbps提高至十倍，同時在時延、定位、可靠性方面也有十倍的提升，還能實現毫秒級時延和低成本千億物聯。

在2023MWC上海世界行動通訊大會上，華為副董事長孟晚舟 表示，5G商用四年來，正持續引領價值創造，而5.5G是5G網路演進的必然之路。