我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

華為將發布5.5G新品 涵蓋TDD、FDD等六大類

記者林宸誼／綜合報導

中國網通設備大廠華為將在10月發布多款5.5G重量級新品，把5.5G帶入現實。從預熱海報來看，此次新品涵蓋六大類：TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave，均為搭配5.5G的基地台網路產品。

快科技報導，這些產品將在華為第14屆全球移動寬頻論壇（GMBBF）上發布，該論壇將於10月10日到11日，在杜拜召開。

華為這次論壇以「將5G-A帶入現實」為主題，聯手產業合作夥伴GSMA、GTI和SAMENA，邀請全球移動網路電信商、垂直行業領導者、以及生態合作夥伴齊聚一堂，共創產業繁榮生態，共謀5G商業化的成功之道，共同加速5G-A邁向商用。5G-A（5G-Advanced）也就是5.5G，是5G下一個發展階段，目前華為正在大力推進5.5G的實現和商用，將於明年發布端到端的5.5G商用產品。

華為5.5G能供下行10Gbps的速率，相當於從原來5G的1Gbps提高至十倍，同時在時延、定位、可靠性方面也有十倍的提升，還能實現毫秒級時延和低成本千億物聯。

在2023MWC上海世界行動通訊大會上，華為副董事長孟晚舟表示，5G商用四年來，正持續引領價值創造，而5.5G是5G網路演進的必然之路。

5G 華為 孟晚舟

上一則

世界銀行示警：亞洲面臨半世紀以來最糟糕經濟前景

下一則

理財Q&A／善用7招 在抖音平台上賺錢

延伸閱讀

孟晚舟結束輪值董事長 華為進入胡厚崑時間

孟晚舟結束輪值董事長 華為進入胡厚崑時間
華為輪值董事長 胡厚崑10月1日接棒孟晚舟

華為輪值董事長 胡厚崑10月1日接棒孟晚舟
華為中秋送員工Mate60讓網友狠狠羨慕？媒體：是樣機

華為中秋送員工Mate60讓網友狠狠羨慕？媒體：是樣機
華為18K金智慧表比蘋果貴3倍 要催出富人的愛國情懷？

華為18K金智慧表比蘋果貴3倍 要催出富人的愛國情懷？

熱門新聞

麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

2023-09-28 05:14
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

2023-09-30 15:15
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

2023-09-30 08:55
中芯國際。（本報資料照片）

中芯增7奈米備貨 下單台廠 要求2年份用量 外界估防美加強管制

2023-09-30 02:25
好市多賣的金條需求量很大，買氣很旺，根據該公司財務長的說法，放上網後幾小時內就被搶購一空。（取材自好市多官網）

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

2023-09-28 07:34

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命