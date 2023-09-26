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滙豐二度下調 中國GDP降至4.9%

記者謝守真／綜合報導

滙豐銀行公布最新報告指出，將2023年中國國內生產毛額（GDP）成長率預測值從5.3%調降至4.9%，略低於市場預期中值，並將2024年中國增長預測從4.9%下調至4.6%。這是滙豐今年來二度調降中國GDP成長率預測值。

滙豐還預估，明年北京的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率分別調降0.2％及0.5％。據悉，滙豐早前已於6月將中國今年國內GDP增長預測由6.3%降至5.3%。

報告指出，滙豐大中華區首席經濟學家劉晶認為，隨著中國近來目標從投資拉動，轉向高質量和可持續性驅動的增長模式，北京正準備進行結構性經濟改革，其中需要解決中國地方政府債務負擔等長期存在的挑戰。

劉晶於報告中還表示，一項全面的計畫正在制定當中，可能會包括一系列措施，用來滿足近期流動性需求，同時，解決中國基本成本與效益錯配的問題。她指出，雖然短期內可能會看到擴張速度放緩，但這些步驟對於幫助釋放未來的增長潛力是必須的。

另外，滙豐預期，北京下一輪經濟改革的指導方針將於今年稍後重要政治會議上公布，將更重視支持消費拉動增長，培育製造業升級和綠色發展新動能。

此前，摩根大通（小摩）、巴克萊及瑞銀等外資券商於8月下調今年中國經濟增長預測。

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