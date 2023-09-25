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中國買氣超熱 入門款iPhone 15交貨時間增3倍 Pro Max等候時間破紀錄

編譯陳苓／綜合外電
iPhone 15在中國熱賣，入門款機種在當地的交貨時間增加三倍。 （美聯社）
iPhone 15在中國熱賣，入門款機種在當地的交貨時間增加三倍。 （美聯社）

iPhone 15在中國熱賣，入門款機種在當地的交貨時間增加三倍，頂規的Pro Max等候時間更寫下新紀錄，顯示買氣極為火燙。

彭博資訊報導，中國是蘋果最大的海外市場，據Counterpoint Research數據，iPhone 15基本款在中國的等候時間拉長了三倍。而高階款Pro Max的預售等候時間，更刷新歷來紀錄。這兩款機種均有重大更新，驅動需求。但這也讓iPhone 15的另外兩款機種受到傷害，Plus和 15 Pro的等候時間均不及前代。

Counterpoint分析師Archie Zhang說：「我們原本預料iPhone 15基本款在中國的等候時間，會遠低於此，或許跟去年（iPhone 14）差不多。至於超高階機種，Pro Max仍是中國最受覬覦的iPhone，漫長的交機時間反應此一情況。」

分析師並說，中國黃牛轉賣新機的價格，只略高一些，可能代表部分需求是由換機引發。Counterpoint的Ivan Lam說：「在智慧機需求下滑的年頭，舊換新方案預料會發揮關鍵作用，減少考慮購買新機者的心理阻礙」，換購方案對蘋果稱霸市場日益重要。

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