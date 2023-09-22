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高通兩岸大裁員 分別將砍1至2成人力

財經新聞組／綜合報導
高通傳出將進行最新一波兩岸人事精簡計畫，台灣10月要裁200人，縮編幅度超過一成，大陸上海研發中心近期則要大砍兩成人力。（路透）
高通傳出將進行最新一波兩岸人事精簡計畫，台灣10月要裁200人，縮編幅度超過一成，大陸上海研發中心近期則要大砍兩成人力。（路透）

手機晶片大廠高通為降低成本，持續擴大全球裁員行動，傳出將進行最新一波兩岸人事精簡計畫，台灣10月要裁200人，縮編幅度超過一成，中國大陸上海研發中心近期則要大砍兩成人力。就資遣費給付來看，大陸的條件優於台灣。

業界人士分析，高通去年底就預告要全面精簡人事，隨後就開始在全球展開裁員行動，然而今年已快過完三季，高通裁員計畫仍未縮手，凸顯智慧手機市場復甦動能遠不如預期，產業現況冷颼颼，高通只能持續縮編人事度小月。

業界傳出，台灣高通將在10月再啟動裁員200人計畫，裁員規模約是台灣高通現有員工總數10%至20％，資遣費預計將為「N+3」，比照勞基法措施。

業界人士透露，目前台灣高通裁員主要鎖定工程（Engineer）及研發單位等，預期下周可能延燒到其他單位，預計10月全面啟動裁員措施。

高通同步縮編大陸人力。近期大陸各大社群平台盛傳，高通上海研發部門將大規模裁員至少兩成，甚至傳出將撤離上海。對此，高通21日對「第一財經」證實有意減少上海人力，相關計畫仍在制定中，但「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等傳言是誇大其詞的說法。

據陸媒「芯智訊」報導，網路上相關傳聞可能並不準確，高通此次裁員是並非局限於上海研發中心，而是整個中國區可能都會涉及。

陸媒引述相關人士爆料稱，高通此次大陸裁員主要對象是WiFi部門，大約50多人（包括軟體＋驗證）將全部裁掉，其餘每個部門將會裁員20%。有消息進一步指出，普通員工賠償標準為「N+4」，資深的無固定期限合約員工補償標準則為「N+7」。

一位高通中國區員工告訴「芯智訊」，此次高通中國區裁員是全球裁員計畫的一部分，預計全年將裁員25%。

法人指出，消費性電子產品市況去年下半年開始逐步下滑，一路低迷到今年，高通、聯發科相繼下修全球智慧手機市場規模預估。業界普遍預期，這波消費性電子市況疲弱將至少延續到明年上半年，更有悲觀說法指出，未來幾年內智慧手機市場規模都可能落在12億支左右，成長動能相當有限，可能成為高通全球大裁員的主要原因。

有分析師認為，高通此次裁員與業績不佳有一定關係。從高通最新一季財報數據可見，高通手機晶片業務營收為52.6億美元，年減逾25%，對高通整體營收產生不少衝擊。

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