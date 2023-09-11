滴滴Q2訂單增長 營收488億虧3億

中國網約車 平台滴滴發布2023年第2季財報，營收488億元（人民幣，下同，約66.78億美元），年增52.6%；虧損3億元，已接近達到損益兩平。

滴滴出行App 在今年初恢復上架以來，中國出行訂單保持連續增長，第2季日均單量達2940萬單，6月日均單量已突破3000萬單。

澎湃新聞報導，分業務來看，第2季滴滴中國出行（包含網約車、計程車、代駕、順風車）營收達445億元，年增57%。

營收增長的背後是滴滴整體單量的提升。今年第2季，滴滴核心平台總單量為33億單，年增45.2%。其中，中國出行的單量為26.74億單，年增47.7%；國際業務的單量為6.26億單，年增35.2%。

滴滴也開始擴大營運範疇，今年8月，滴滴與小鵬汽車簽署戰略合作協定。小鵬汽車將以總對價58.35億港元，收購滴滴智慧汽車開發業務資產。收購對價以增發股份的形式完成，最高增發9113萬股，約占擴大後股本的5%。

本次收購不涉及現金部分，小鵬透過增發股份收購滴滴資產，滴滴則透過出賣資產獲得小鵬股份，雙方均沒有「花錢」。截至報告期，該交易尚未完成，因此對合併財務報表並未產生影響。

當天雙方還宣布了一項造車計畫，將推出一個全新電動汽車品牌，項目代號MONA，首款產品預計於2024年量產並推出市場。