我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

滴滴Q2訂單增長 營收488億虧3億

記者林宸誼／綜合報導

中國網約車平台滴滴發布2023年第2季財報，營收488億元（人民幣，下同，約66.78億美元），年增52.6%；虧損3億元，已接近達到損益兩平。

滴滴出行App在今年初恢復上架以來，中國出行訂單保持連續增長，第2季日均單量達2940萬單，6月日均單量已突破3000萬單。

澎湃新聞報導，分業務來看，第2季滴滴中國出行（包含網約車、計程車、代駕、順風車）營收達445億元，年增57%。

營收增長的背後是滴滴整體單量的提升。今年第2季，滴滴核心平台總單量為33億單，年增45.2%。其中，中國出行的單量為26.74億單，年增47.7%；國際業務的單量為6.26億單，年增35.2%。

滴滴也開始擴大營運範疇，今年8月，滴滴與小鵬汽車簽署戰略合作協定。小鵬汽車將以總對價58.35億港元，收購滴滴智慧汽車開發業務資產。收購對價以增發股份的形式完成，最高增發9113萬股，約占擴大後股本的5%。

本次收購不涉及現金部分，小鵬透過增發股份收購滴滴資產，滴滴則透過出賣資產獲得小鵬股份，雙方均沒有「花錢」。截至報告期，該交易尚未完成，因此對合併財務報表並未產生影響。

當天雙方還宣布了一項造車計畫，將推出一個全新電動汽車品牌，項目代號MONA，首款產品預計於2024年量產並推出市場。

網約車 滴滴出行 App

上一則

阿里盒馬鮮生 暫停赴港發IPO

下一則

活絡房市 廣州下調首套房貸利率

延伸閱讀

中國國軒高科斥資20億美元 在美建超級電池工廠

中國國軒高科斥資20億美元 在美建超級電池工廠
勞工節出遊叫不到網約車 華人險錯過飛機

勞工節出遊叫不到網約車 華人險錯過飛機
中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅
小鵬收購滴滴智能車業務 明年推新品牌MONA 拚年銷10萬輛

小鵬收購滴滴智能車業務 明年推新品牌MONA 拚年銷10萬輛

熱門新聞

蘋果股價一連二日重挫。路透

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

2023-09-07 12:36
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

2023-09-04 09:12
上海一家華為門市8月31日已正式展出Mate 60 Pro新機。（歐新社）

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

2023-09-03 05:29
未婚伴侶共同買房有些重點要記住。（Business Wire）

首購族買房 未婚伴侶占18% 其中蹊蹺要留心

2023-09-03 23:01
華為新手機Mate60 Pro採用的手機晶片引發外界關注。（網路照片）

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

2023-09-03 10:51
華為智慧型手機Mate 60 Pro+。（華為官網）

華為新手機Mate 60 Pro+的麒麟9100晶片是什麼等級？

2023-09-10 15:40

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳