「醬香拿鐵」熱賣到快斷貨 瑞幸咖啡急補飛天茅台

瑞幸咖啡門店上的醬香拿鐵海報。（記者林宸誼／攝影）

瑞幸咖啡 7日發布通知，醬香拿鐵熱度遠超預期，目前原料供應不足，多數門店本周內將陸續售罄，公司已經緊急採購新一批53度飛天茅台酒，預計將於10日起陸續恢復供應。

瑞幸還表示，醬香拿鐵是瑞幸咖啡和貴州茅台共同推出的戰略級長線單品，將長期售賣，以滿足需求。

證券 時報報導，自與茅台聯手的醬香拿鐵推出後，該產品以狂掃社交媒體的方式引來巨大關注。與此同時，瑞幸公司股價也迎來一波上漲，截至7日瑞幸股價報35.13美元，2個交易日股價累計漲幅9.85%。

貴州茅台與瑞幸咖啡4日推出的聯名咖啡醬香拿鐵上市開賣，當日便火爆全網。5日瑞幸咖啡官方微博發布醬香拿鐵銷售數據，首日銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破人民幣1億元（約1364萬美元）。

但網上也出現不少批評聲音，認為瑞幸的這款醬香拿鐵味道非常一般，不會再購買第二次。艾媒諮詢CEO兼首席經濟分析師張毅 表示，在年輕人「獵奇」心理被滿足後，可能很難產出二次復購。

而更大的爭議則集中在醬香拿鐵的「含茅量」被認為過低，甚至被消費者質疑是否使用「科技與狠活」來造假「白酒風味厚奶」。

「白酒風味厚奶」供應商、寧夏塞尚乳業董事長閆建國日前曾表示：「厚奶生產過程中，茅臺酒廠押運來價值人民幣3000萬元（約409.3萬美元）的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。」

瑞幸也於醬香拿鐵上市當晚發布生產全過程的影片，緩解了網友對「醬香拿鐵」是否真含53度飛天茅台的質疑。

根據宣傳資料，「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5%。可以計算得出，每杯「醬香拿鐵」約含1.51ml至2.26ml 53度飛天茅臺酒。

人民幣3000萬元可以買到多少茅台酒？按照飛天茅台酒每瓶人民幣1499元（約204.5美元）的建議零售價計算，可以買到2萬13瓶酒，共計可製作出443萬到663萬杯「醬香拿鐵」。

據招商證券分析師計算，按飛天茅台建議零售價計算，一杯醬香拿鐵原材料成本在人民幣9.03元至11.58元（約1.2美元至1.5美元）之間，若按經銷商出廠價計算，則成本在人民幣7.43元至9.18元（約1美元至1.2美元）之間，在拋出其他成本因素下，每杯的利潤能在人民幣10元（約1.3美元）左右。

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