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彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

編譯劉忠勇／綜合外電
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）
Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。（歐新社）

彭博委託 TechInsights 拆解證實，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的7奈米處理器，可見北京傾全國之力來突破美國的圍堵，確有初步進展。

技術分析公司TechInsights進行的詳細拆解顯示，華為的Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，這是頭一款採用中芯最先進7奈米製程技術的晶片。TechInsights拆解各大科技公司產品並分析已有數十年的歷史，這次拆解堪稱對Mate 60 Pro零組件最權威的分析。

中芯和華為開發晶片的進展已到何種程度尚不得而知，像是他們是否有能力以合理的成本來量產晶片。華為計劃生產多少Mate 60 Pro也不明朗。Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。

TechInsights 副董事長Dan Hutcheson 說：「這對中國來說是一個相當重要的宣告。中芯的進展呈現加速趨勢，顯然已解決7奈米良率的問題。」

儘管如此，TechInsights拆解後發現，Mate 60 Pro的所用處理器技術仍落後最新技術兩個世代，這結論也等於佐證中國社群媒體各方的報導。

蘋果目前的iPhone採用的是4奈米製程的晶片，下周推出新款旗艦 iPhone將採用3奈米晶片。

三年前，華為被台積電切斷微處理器供貨後，消費事業蒙受重大打擊。華為目前消費事業銷售額還不及制裁生效前的一半。

Edison Lee在內Jefferies分析師認為，華為的Mate 60的進展可能不如表面看來那樣，他們提醒，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限。他們也暗示，Mate 60 可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。Jefferies團隊還認為，中國只能生產「極少量」的7奈米晶片。

晶片 華為 台積電

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