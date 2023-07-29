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寧德、比亞迪電池市占衝75% 分居中國裝機量冠亞軍

記者林宸誼／綜合報導

中國乘聯會公布2023年6月中國動力電池市場的裝機量數據。其中新能源汽車動力電池的總裝機量為32.5GWh，年增27.7%。寧德時代仍為最大的「電池廠商」，和比亞迪二者合計市占75.3%，大幅領先其他電池廠商。

快科技報導，今年上半年雖然有所波動，但動力電池行業仍然保持高速發展，平均增幅44.1%。此外，2023年上半年，中國新能源汽車的平均單車電量為47.1kWh，年增3.1%。

廠商方面，寧德時代仍為最大的「電池廠商」，6月裝機出貨量15420kWh，境內市占47.5%；緊跟在後的比亞迪弗迪電池，裝機量9045kWh，市占27.8%。寧德時代和比亞迪二者合計市占75.3%，大幅領先境內其他電池廠商。

而第三至第十名，分別為2092kWh的中創新航、1470kWh的國軒高科、851kWh的LG新能源、732kWh的蜂巢能源、665kWh的億緯鋰能、488kWh的孚能科技、396kW的欣旺達、314kWh的正力新能。

其中，以蜂巢能源的增長速度最快，達到148.6%，正力新能也達到140.5%，而LG的增長速度則是負數。

電池向車企供貨方面，寧德時代最大客戶是特斯拉，隨後是理想汽車、吉利汽車、廣汽埃安和蔚來汽車。至於比亞迪，旗下弗迪電池94%的產能，都供應給了自家比亞迪車型，僅少部分外供給其他車企。

澎湃新聞報導，寧德時代於日前交出今年第一季亮眼財報，上半年淨利潤年增153.64%，動力電池使用量排名全球第一，海外業務加速擴張，進軍海陸空三棲電動領域。

不過出色成績的背後也隱藏著一些寧德的煩惱，電池產能顯現過剩，境內市場被侵占的殘酷現實，是寧德要面臨的下一個挑戰。

比亞迪的崛起是寧德時代境內市占下降的主因，比亞迪憑藉著自家備受市場認可的新能源汽車產品，銷量高速增長，不僅令人矚目，更帶動了他們自家動力電池裝機量的飆升。

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