阿里去年淨利725億 年增17% 堅持消費、雲計算、全球化戰略
阿里巴巴集團發布2023財年年報，董事會主席張勇發布最後一次「致股東的信」，內容提到阿里巴巴會堅持長期主義，堅持創造價值，堅持消費、雲計算、全球化的三大戰略。
據財報，在截至3月31日的2023財年，阿里總營收為8686.87億元（人民幣，下同，約1208.59億美元），年增2%；歸屬普通股股東淨利潤為725.09億元，年增17%，每股收益3.43元。
財報還披露了阿里巴巴合夥人具體情況，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里合夥人，阿里雲創始人王堅滿60歲從合夥人「退休」。通常而言，阿里合夥人被視為阿里「權力中心」。
阿里內部員工透露，萬霖、蔣凡業績有目共睹，在新的組織架構下，萬霖和蔣凡都已擔任業務集團CEO，蔣凡更是擔任國際數字商業、淘寶天貓、菜鳥三家業務集團的董事，成為合夥人「水到渠成」。
財報顯示，從2020財年至2023財年，萬霖負責的主營物流的菜鳥集團營收從372.58億元，增長至556.81億元，成為阿里旗下增速最快的業務，為集團營收增長做出貢獻。
2023財年，菜鳥集團營收為556.81億元，年增21%，在阿里各大業務集團中增速排名第一。阿里巴巴集團宣布「1+6+N」改革後，菜鳥率先規畫最快在2024年赴港IPO，預計估值約150億至200億美元。
至於蔣凡，在2022年1月接手阿里國際數字商業後，最近的一次公開露面，是他以國際數字商業集團CEO的身分出席阿里財報分析師會議，並多次提到「增長」。財報顯示，2023年第1季，阿里國際商業分部季度收入年增29%，至185.4億元，其中國際零售收入增長41%，連續3個季度超出預期。
張勇在致股東信中表示，除淘天集團之外，其他業務集團和公司都可以在具備條件下獨立面向市場融資，甚至獨立上市。目前阿里已經有明確計畫的有：雲智能集團將透過向股東分派股息從阿里巴巴集團完全分拆並完成獨立上市；菜鳥和盒馬都將尋求各自的獨立上市；國際數字商業集團將尋求獨立對外融資。
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