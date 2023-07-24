阿里去年淨利725億 年增17% 堅持消費、雲計算、全球化戰略

阿里巴巴去年總營收8686.87億，歸屬普通股股東淨利潤725.09億。（中新社資料照片）

阿里巴巴集團發布2023財年年報，董事會主席張勇發布最後一次「致股東的信」，內容提到阿里巴巴會堅持長期主義，堅持創造價值，堅持消費、雲計算、全球化的三大戰略。

據財報，在截至3月31日的2023財年，阿里總營收為8686.87億元（人民幣，下同，約1208.59億美元），年增2%；歸屬普通股股東淨利潤為725.09億元，年增17%，每股收益3.43元。

財報還披露了阿里巴巴合夥人具體情況，菜鳥集團CEO 萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里合夥人，阿里雲創始人王堅滿60歲從合夥人「退休 」。通常而言，阿里合夥人被視為阿里「權力中心」。

阿里內部員工透露，萬霖、蔣凡業績有目共睹，在新的組織架構下，萬霖和蔣凡都已擔任業務集團CEO，蔣凡更是擔任國際數字商業、淘寶天貓、菜鳥三家業務集團的董事，成為合夥人「水到渠成」。

財報顯示，從2020財年至2023財年，萬霖負責的主營物流的菜鳥集團營收從372.58億元，增長至556.81億元，成為阿里旗下增速最快的業務，為集團營收增長做出貢獻。

2023財年，菜鳥集團營收為556.81億元，年增21%，在阿里各大業務集團中增速排名第一。阿里巴巴集團宣布「1+6+N」改革後，菜鳥率先規畫最快在2024年赴港IPO，預計估值約150億至200億美元。

至於蔣凡，在2022年1月接手阿里國際數字商業後，最近的一次公開露面，是他以國際數字商業集團CEO的身分出席阿里財報分析師會議，並多次提到「增長」。財報顯示，2023年第1季，阿里國際商業分部季度收入年增29%，至185.4億元，其中國際零售收入增長41%，連續3個季度超出預期。