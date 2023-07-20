穩定增長 中國力挺十大重要行業 助民企壯大發展

中國工信部表示，把穩增長放在更加突出位置，加緊制定實施汽車、鋼鐵等十行業穩增長工作方案。（新華社）

中國工信部新聞發言人趙志國19日表示，把穩增長放在更加突出位置，加緊制定實施汽車、鋼鐵等十個重點行業穩增長工作方案。與此同時，中共中央及國務院 同日共同發布「促進民營經濟發展壯大」31條意見，指出要加快營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，協助民營企業發展壯大。

上述意見寫到，將加大對民營經濟政策支持力度，精準制定實施各類支持政策，切實解決實際困難，支持符合條件的民營中小微企業在債券 市場融資 ，鼓勵符合條件的民營企業發行科技創新公司債券，推動民營企業債券融資專項支持計畫擴大覆蓋面、提升增信力度，支持符合條件的民營企業上市融資和再融資。

意見還提到，要健全銀行、保險、擔保、券商等多方共同參與的融資風險市場化分擔機制。健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系，加強涉企信用訊息歸集，推廣「信易貸」等服務模式。

香港信報報導，趙志國提出今後三個工作重點，分別是把穩增長放在更加突出位置、努力擴大有效需求、發展壯大新興產業。

在穩增長方面，加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵、紡織、裝備製造、船舶工業、輕工、石化、有色金屬和物流業等十個重點行業穩增長的工作方案；深化部省戰略合作，支持工業大省挑大梁；聚焦鏈主企業、專精特新企業等重點企業，健全常態化溝通交流機制、解決閉環機制。

此外，在努力擴大有效需求方面。深入開展消費品、原材料「三品」行動，組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備、通用航空、郵輪遊艇等產業創新發展，以高質量供給引領創造需求。

發展壯大新興產業，加快發展5G、智能網聯汽車、新能源、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業，進一步增強高鐵、電力裝備、新能源汽車等領域發展動能。