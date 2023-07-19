我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

英國哈羅德百貨首進中國 上海設俱樂部 年費2萬美元 瞄準高消費群

記者黃雅慧／綜合報導
英國哈羅德百貨宣布將在上海開設首家私人俱樂部。（取材自哈羅德百貨官網）
英國哈羅德百貨宣布將在上海開設首家私人俱樂部。（取材自哈羅德百貨官網）

北京商報報導，英國哈羅德百貨（Harrods）宣布，哈羅德全球首家私人會員俱樂部「哈羅德公館會員俱樂部」將在今年底正式登陸上海，年度會員費從人民幣15萬元（約2萬美元）起跳。是哈羅德百貨首次將私人導購服務拓展至倫敦以外的地區，也是哈羅德百貨在中國開設的第一家永久性服務空間。意味著外資仍鎖定中國高消費群體推出相關服務。

彭博報導，新俱樂部名為「The Residence」，將於今年年底開業，位於上海市中心的歷史建築查公館二層。會員初期限定在250人。此外，將和蘇格蘭高端威士忌公司Edrington Group合作，為會員提供珍品美酒。俱樂部還將提供各種禮賓服務。

哈羅德百貨創立於1834年，是目前全球最大的精品百貨之一。哈羅德百貨於2020年進駐中國，於2020年10月在上海開設首個永久私享導購服務空間「哈羅德公館」；2020年疫情之後。哈羅德百貨公司在中國市場的動作更加頻繁。

2021年11月3日，哈羅德百貨在上海查公館開設的中國首間茶室正式對外營業。上海顧客可通過「哈羅德茶室」微信小程序預約到店時段。

此前，哈羅德百貨曾於2019年在上海和成都開設「The Residence」限時快閃俱樂部。哈羅德百貨董事總經理沃德（Michael Ward）2017年曾說，「顧客在哈羅德店內每消費5英鎊，就有1英鎊來自中國遊客。」

微信 北京 疫情

上一則

華為盤古大模型 採礦搶攻AI賽道

下一則

鴻海砸11億美元 加碼iPhone印度製造

延伸閱讀

英國麥當勞職場涉霸凌種族歧視 執行長致歉

英國麥當勞職場涉霸凌種族歧視 執行長致歉
地緣政治影響來美決定？中國留學生現在首選是「這裡」

地緣政治影響來美決定？中國留學生現在首選是「這裡」
英哈羅德百貨在上海開設私人俱樂部 年費63萬元起跳

英哈羅德百貨在上海開設私人俱樂部 年費63萬元起跳
中芯國際董座換人 58歲劉訓峰掌舵

中芯國際董座換人 58歲劉訓峰掌舵

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
周杰倫概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。（圖：杰威爾音樂提供）

「巨星傳奇」上市 周杰倫媽媽葉惠美身價狂飆5400萬元

2023-07-14 01:17
低於3%的房貸利率是異常狀況。（美聯社）

房貸利率 重回3%機會渺茫

2023-07-12 13:53

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了